Сербия пообещала не поддерживать антироссийские санкции и не вступать в НАТО

27.03.2019, Москва, Владимир Гладков

В ходе визита в Белград делегация Совета Федерации РФ получила от правительства Сербии заверения в поддержке Москвы.

Об этом в ходе заседания Совета Федерации рассказал заместитель председателя Андрей Турчак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«На прошлой неделе состоялся визит нашей парламентской делегации в Сербию для участия в Белградской международной конференции, посвященной 20-летию агрессии НАТО против союзной республики Югославия. Также прошли традиционные консультации между депутатами Европарламента и членами Федерального Собрания Российской Федерации. На полях визита состоялась встреча с президентском Александром Вучичем, проведены переговоры в сербском парламенте и правительстве Сербии.

Визит проходил в непростой обстановке. 16-17 марта в Белграде на фоне уличных протестов на фоне уличных протестов была предпринята противоправная попытка захватить государственное телевидение, а также незаконного прорыва демонстрантов в президентский дворец. Власти Сербии, действуя на законных основаниях, своевременно и цивилизованно пресекли незаконные акции и не допустили неконтролируемого развития событий.

При этом отмечу, что информационное освещение протестов зарубежными СМИ носило тенденциозный характер. По данным сербских властей, эти событий подстрекались извне рядом западных государств. Несмотря на это, обстановка в Белграде оставалась спокойной, сама конференция и в целом наш визит прошли строго по плану…

На прошедших переговорах были рассмотрены конкретные вопросы развития российско-сербских отношений. При этом все без исключения сербские собеседники заверили нас, что их страна не намерена и впредь поддерживать инициированные Вашингтоном так называемые антироссийские санкции и не вступать в НАТО.

В итоговом документе Белградской конференции по существу были поддержаны основные положения нашего заявления от 13 марта текущего года», – отметил сенатор.

Напомним, ранее российские эксперты высказали «ПолитНавигатору» мнение, что президент Сербии Александр Вучич должен жестко пресекать любые попытки повторить реализованный Западом на Украине сценарий госпереворота, который сейчас пытаются применить в Белграде с целью давления по вопросам НАТО и статусу Косово.