Сербия построит нефтепровод в Венгрию, чтобы получать российскую нефть

09.10.2022  01:36 (Мск), Белград  
Оливер Галич.  
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Балканы, Венгрия, Дзен, Россия, Сербия, Энергетика


Сербия построит нефтепровод в Венгрию, по которому сможет получать нефть из России. Об этом президент Сербии Александр Вучич сообщил в обращении к нации 8 октября, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«У Сербии много лет всего один нефтепровод – тот, который идет через Хорватию. Последние события показали, что Хорватия – ненадежный поставщик. Мы инвестируем как минимум 12 миллиардов евро в инфраструктуру в следующие 6 лет. В соответствии с договором, которого мы достигли с Виктором Орбаном, Сербия начнёт строительство 128-километрового нефтепровода Нови Сад – Венгрия», – сказал Александр Вучич.

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Сербия построит нефтепровод в Венгрию, по которому сможет получать нефть из России. Об этом...

«Если бы прекратились поставки нефти, нам бы её хватило на 175 дней, а бензина – на 59 дней», – добавил президент Сербии.


Днём ранее помощник министра горной промышленности и энергетики Сербии Раша Койич заявил, что строительство 128-километрового нефтепровода от сербского города Нови Сад до венгерского Сегеда позволит частично удовлетворить потребности нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в сербском Панчево. По словам чиновника, чтобы полностью загрузить этот НПЗ, нужно построить нефтепровод длиной 404 километра до венгерского НПЗ Duna рядом с Будапештом.


Как сообщал «ПолитНвигатор», новый пакет антироссийских санкций Евросоюза, согласованный 5 октября, запрещает странам-членам ЕС оказывать какие-либо услуги по морской перевозке нефти из России в третьи страны по цене выше потолка, установленного ЕС в отношении российского топлива. Исключения сделаны для Болгарии, где на рынке доминирует «Лукойл», а также для Венгрии, которая получает российскую нефть по нефтепроводу «Дружба», проходящему через территорию Украины.

В то же время Сербии с 1 декабря 2022 года будет запрещено получать российскую нефть через трубопровод JANAF, по которому с Адриатического побережья Хорватии она поступает на НПЗ в Панчево. Этот завод находится в собственности сербской компании NIS, 50% которой принадлежит «Газпром нефти».

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