Сербия потребовала объяснений у Санду

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Первый вице-премьер, глава МИД Сербии Ивица Дачич потребовал объяснений от президента Молдовы Майи Санду за обвинения сербов, которые якобы причастны к дестабилизации ситуации в ее стране.

Об этом говорится в официальном заявлении МИД Сербии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы требуем, чтобы власти Молдовы срочно представили всю имеющуюся у них информацию, потому что мы до сих пор не получали никакого уведомления от Молдовы. Сербия не допустит нанесения ущерба своей репутации и интересам», – заявил Дачич.

Посол Сербии в Кишиневе в срочном порядке запросит разъяснения по заявлению президента Молдовы.

Тем временем, из столицы Молдовы прозвучали очередные обвинения. Депутат правящей партии Андриан Кептанар заявил, что сербские диверсанты планировали прибыть в Молдову под видом футбольных болельщиков. Поэтому «сборная Сербии по футболу на этой неделе будет играть при пустых трибунах».

12 сербских болельщиков футбольного клуба «Партизан», прибывшие на матч с приднестовским «Шерифом», который должен пройти 16 февраля, были высланы из страны. У одного из них обнаружен файер.

Вчера Санду заявила, что молдавская спецслужба располагает информацией о планах по привлечению к антиконституционным действиям граждан России, Белоруссии, Сербии и Черногории.

Примечательно, но Москва отреагировала на эскападу Санду не так резко. В комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой говорится, что Россия призывает молдавские власти «проявить государственную мудрость, не поддаваться на провокации извне и руководствоваться пониманием тех больших плюсов, которые могут принести Молдове стабильные дружественные отношения».

«Подобные утверждения являются абсолютно необоснованными и бездоказательными. Они выстроены в духе классических приемов, которыми нередко пользуются США, другие страны Запада и Украина: сначала обвинить со ссылкой на якобы закрытую разведывательную информацию, которую невозможно проверить, а затем использовать ее для оправдания собственных незаконных действий», – заявила Захарова.

Примечательно, что координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США не имеют независимых подтверждений заявлениям о попытке России организовать государственный переворот в Молдове, однако не сомневаются, что у Кремля есть такое желание.

«Нет, независимых подтверждений нет, но мы точно не подвергаем сомнению способность и желание россиян и Путина попытаться это осуществить», – сказал Кирби.