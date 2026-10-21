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Сербия находится в сложной ситуации под давлением Запада, но верит в победу России.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил бывший сотрудник пресс-службы Минобороны РФ, автор проекта «Рыбарь» Михаил Звинчук, недавно задерживавшийся в Черногории, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Русские ради сербов неоднократно «встревали» и русские сербам неоднократно помогали. Несмотря на огромное количество бюрократических препон с законодательством, с «давлением западных партнеров», сербы нам помогали и помогают», – сказал Звинчук.

Бывший сотрудник Минобороны РФ утверждает, что Сербия продавала боеприпасы не только бандеровцам, но и России.

«Я думаю, не открою ни для кого секрет, что боеприпасы мы тоже у сербов закупали через подставные компании, через третьих лиц и так далее. И многие добровольцы сербские, несмотря на нарушение своего законодательства, ехали воевать на Донбассе за нас. А потом возвращались домой, их условно осуждали, потому что все всё понимали. То есть, они ради нас на определенные жертвы шли… Сербы верят в нашу победу и ждут… Сербы понимают, что они заложники ситуации, что все равно, как ни крути, их судьба зависит от России. Если тебя на протяжении веков называют «малым русским», оплотом России в Европе, ты становишься заложником этого отношения, своих взаимоотношений с Россией, и ты смотришь на Россию, как на большого брата, которого ты терпеливо ждешь и готов страдать», – заявил Звинчук.

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