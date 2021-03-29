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29.03.2021, Москва, Алексей Топоров
 
Балканы, Дзен, Культура, Общество, Политика, Россия, Сербия, Скандал
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Сербия продвигает русское кино при полном равнодушии российских чиновников


Организатор православного и детского кинофестивалей в Сербии Филипп Кудряшов рассказал о большом интересе сербов к русской культуре.

Устроитель обоих фестивалей отметил, что сербы по своей инициативе платят за русское кино – без интереса к этому со стороны официальной России, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Директор Дней российского детского кино «Сказки детства» в Сербии и Международного сербского фестиваля православного фильма «Сильные духом» Филипп Кулряшов стал гостем прошедшей в Москве презентации сборника «Записки Балканиста», одна из статей которого была посвящена ему.

Создатель и руководитель проекта «Балканист» Олег Бондаренко, представляя гостям презентации сборника «Записки Балканиста» Филиппа Кудряшова, рассказал о том, что тот уже семь лет подряд проводит фестиваль русского детского кино в Белграде,  и пять лет – фестиваль православного кино.  Безо всякой спонсорской поддержки из России. При этом спонсором детского кинофорума является муниципалитет сербской столицы. И подобных прецедентов в мире больше нет.

В свою очередь, сам Кудряшов поведал о том, как полагал, что с пандемией коронавируса все русские культурные проекты в Сербии временно перестанут действовать, однако сербы и тут нашли способ взаимодействия с интересующей их культурой современной России.

«Неожиданно на телеканале «Балкан Трип», спутниковый телеканал в Сербии, у которого большой охват, появилась линейка российского документального кино. И чья это была инициатива? Естественно, Сербии. Сербия продолжает платить деньги, что вообще удивительно, у нас не каждый российский телеканал готов платить деньги за российское документальное кино, а Сербия платит деньги, не великие, но платит, сама переводит фильмы, сейчас они стали их дублировать… Это – факт. За это большое им спасибо», – сказал продюсер.

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