Сербия резко увеличила экспорт IT-услуг после массового переезда российских программистов, бежавших от СВО 

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Экспорт IT-услуг из Сербии в 2022 году увеличится на 40%, или на 715 миллионов евро. Это произошло в основном благодаря переезду в эту страну программистов и IT-компаний из России, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Экспорт IТ-услуг из Сербии за первые 10 месяцев 2022 года составил около двух миллиардов евро, это выше, чем за весь прошлый год, когда таких услуг было продано за рубеж на 1,85 млрд евро, сообщила премьер-министр Ана Брнабич. Она ожидает, что экспорт IТ-сектора Сербии в 2022 году будет на 40% выше по сравнению с предыдущим годом, и достигнет около 2,7 миллиарда евро.

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Местные аналитики отмечают, что указанный прирост достигнут в основном благодаря переезду в Сербию российских программистов и IT-компаний.

Так, российский IT-гигант Luxoft в ноябре 2022 года открыл в Белграде центр разработки IT-решений для автоиндустрии, банковской и телекоммуникационной сферы – кстати, на его открытии присутствовала Ана Брнабич.

В центре уже работают более тысячи человек, из которых более 85% переехали из России. В 2023 году Luxoft планирует удвоить число рабочих мест в Сербии.

Расширяет своё присутствие в Сербии и «Яндекс». Официально представительство этой компании было зарегистрировано в Белграде в июне 2022 года, но уже до того «Яндекс» арендовал в сербской столице огромный офис. В 2023 году компания планирует открыть в Белграде центр для 800 разработчиков IT-решений в области беспилотников и «облачных» технологий.

С конца февраля 2022 года граждане РФ зарегистрировали в Сербии более 2300 фирм, в основном в сфере IT, среди их сотрудников подавляющее большинство составляют также россияне. За тот же период в Сербию прибыли около 150 тысяч граждан РФ. Большинство из них поселились в Белграде и Нови Саде, в связи с чем цены продажи и аренды недвижимости в этих городах выросли в полтора-два раза, в первую очередь в новостройках.

Таким образом, переезд компаний и специалистов IT-сферы из РФ лишает российскую экономику не только доходов от экспорта, но и платежеспособного спроса населения. Учитывая особенности российской эмиграции, лишь небольшая сумма заработанных за рубежом денег вернётся в РФ с целью поддержки оставшихся родственников.

Как сообщал «ПолитНавигатор», сербские власти рассматривают возможность ускоренной выдачи гражданства россиянам и украинцам, живущим в Сербии.