«Сербия строит четвертую Югославию» – косовский «премьер»

13.02.2020, Белград, Алексей Топоров

«Премьер-министр» Косово объявил интеграционный проект Балканского мини-шенгена «опасным» и «сербским» и не исключил проведения референдума об объединении с Албанией.

Об этом Альбин Курти заявил в эфире косовского телеканала КTV, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Балканский «мини-шенген» несет в себе опасность, он представляет собой четвертую Югославию, которую хочет Белград, – сказал политик. – По событиям в Черногории мы можем судить об амбициях Сербии».

Не обошелся Курти и без традиционных для прозападных постюгославских «младодемократий» выпадов в сторону России:

«Более века назад имперская Россия сформировала альянсы, чтобы уничтожить две империи [Османскую и Австро-Венгерскую] и преуспеть в этом, – отметил «премьер» сепаратисткого анклава. – Спустя столетие мы должны сформировать альянс, но не обязательно начинать партнерство с Сербии».

Также Альбин Курти отметил, что если «Балканский мини-шенген» – это идея, которую никак не могут реализовать, «албанский макрошенген» (свободная зона между Косово и Албанией) может быть реализован очень быстро. И, по его мнению, для этого идеально подходит существующий Берлинский процесс (переговорная площадка, на которой лидеры балканских стран пробуют общаться под надзором европейских чиновников).

Также в ходе беседы лидер албанских сепаратистов отметил, что в свое время был вынужден выбрать флаг Косово вместо национального албанского. По его словам те, кто придумали это полотнище, подразумевали отделение Косово не только от Сербии, но и от Албании. Но не исключает, что в ходе его премьерства будет проведен референдум о присоединении косовских территорий к этой стране.

Ранее албанский премьер Эди Рама намекнул «премьеру» Альбину Курти о том, что интеграция Косово и Албании невозможна без участия в «Балканском мини-шенгене» и нормализации отношений с Сербией.