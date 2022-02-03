Сербия усилит меры безопасности у административной границы с Косово

03.02.2022  20:44 (Мск), Белград,
Алексей Топоров.  
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Балканы, беспредел, Дзен, Конфликт, Косово, Криминал, Общество, Политика, Россия, Сербия, Скандал


По поручению верховного главнокомандующего вооруженных сил Сербии Александра Вучича министры внутренних дел и обороны Александр Вулин и Небойша Стефанович прибыли в Куршумлию, в окрестностях которой на днях произошел бой с албанскими бандитами.

Руководители силовых структур провели совещание с руководством Министерства обороны, Войска Сербии и МВД на предмет усиления безопасности зоны разграничения между Косово и остальной страной, передает корреспондент «ПолиНавигатора».

По поручению верховного главнокомандующего вооруженных сил Сербии Александра Вучича министры внутренних дел и обороны...

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Александр Вулин заявил после совещания, что сербские силовики сделают все для сохранения мира и стабильности в наземной зоне безопасности, и он ожидает, что оккупационный контингент KFOR, наконец, выполнит свою задачу и возьмет на себя ответственность за ситуацию с безопасностью на административной границе.

«Не могу не выразить обеспокоенность частыми вторжениями организованных албанских банд, которые пересекают административную линию и вырубают лес в наземной зоне безопасности, а также часто открывают огонь по нашим сотрудникам, – отметил глава МВД Сербии. – Только в прошлом году у нас было 56 налетов этих бандформирований на наземную зону безопасности, которые организованно грабят имущество наших граждан. Последний раз это было несколько дней назад. Мы сделаем все, чтобы защитить людей и их имущество».

«Нам необходимо активизировать наши усилия по защите населения, проживающего в этой части Сербии, особенно от любых угроз безопасности, будь то их физическая безопасность, безопасность их жизней или безопасность их имущества, – сказал в свою очередь Стефанович. – Сербия не допустит безнаказанной незаконной вырубки лесов, государство сделает все необходимое для защиты как государственной, так и частной собственности».

В совещании помимо министров обороны и внутренних дел участвовали начальник Генштаба Войска Сербии Милан Моисилович, и.о. дирекора полиции Драган Васильевич.

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