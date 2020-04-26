«Сербия вас не забудет» – российские военные подавили очаги коронавируса

26.04.2020, Белград, Алексей Топоров

Президент Сербии Александр Вучич поблагодарил представителей российских РХБЗ-войск за то, что им в короткий срок удалось подавить очаги эпидемии коронавируса в Белграде, Кикинде, Валево, Чуприи, Нише и других городах и населенных пунктах страны.

Об этом сообщила пресс-служба сербского президента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сербский лидер встретился с делегацией российских военных, возглавляемой генерал-майором Михаилом Чернышовым, помогающей братской балканской стране справляться с эпидемией COVID-19. На встрече присутствовал и посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.

«Решение президента Путина (отправить российских военных в Сербию – ред.) является выражением солидарности, а также подтверждением выдающихся стратегических отношений и близкой дружбы двух стран, – сказал президент Сербии. – Передайте от меня приветствие Владимиру Путину и скажите, что я надеюсь на то, что он и министр обороны России Сергей Шойгу посетят нас в ближайшее время».

Со свое стороны руководитель российской команды Михаил Чернышев отметил, что у него и у его подопечных сложились отличные взаимоотношения с сербскими коллегами, а сербские власти всегда относились с пониманием к их работе и всячески содействовали.

«Профессиональным и эффективным взаимодействием вы, с утра до вечера боролись вместе со своими друзьями из Сербии, – обратился к российским военным Александр Вучич. – Сербия никогда не забудет этого. В сотрудничестве с сербскими подразделениями радиактивно-биологической и химической обороны вы смогли взять под контроль эпидемиологическую ситуацию в крупнейших очагах заболевания, таких как Белград, Кикинда, Валево, Чуприя, Ниш и других. Я был восхищен вашим усердием, жители сербских городов и мест, где работала русская команда, чувствовали себя увереннее. Благодаря своей работе вы завоевали уважение наших граждан и углубили братские отношения между двумя народами».

В свою очередь Александр Боцан-Харченко отметил, что похвала президента Вучича стоит многого, потому что он имеет репутацию человека, который открыто и честно говорит то, что думает. Российский посол подчеркнул, что прибытие в Сербию команды специалистов из РФ состоялось после разговора между президентами Вучичем и Путиным, но, прежде всего, вследствие их хороших личных взаимоотношений, взаимного уважения и доверия.