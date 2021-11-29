Сербия ввела зеркальные санкции против сепаратистской верхушки Косово

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Так называемые «министры правительства Косово» Либурна Аллиу, Арбери Нагавци, Хекурана Мурати и Хайруллу Чеку не были допущены в албанские общины Прешевской долины на юге Сербии.

Визитеры из Приштины планировали в течение двух дней посетить три основных муниципалитета Прешевской долины, встретиться с градоначальниками, албанскими депутатами Народной скупщины Сербии, лидерами политических образований. Цель визита – выявить «дискриминацию албанского меньшинства» в Сербии.

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«Наша просьба о визите в Медведжу, Буяновац и Прешево непосредственно перед отъездом была отклонена из Сербии без каких-либо причин, – написал Аллиу на своей странице в фейсбук. – Отклонение нашего запроса создало препятствие для оказания помощи гражданам в Прешево, Медведже и Буяноваце, которые подверглись дискриминации».

Либурн Аллиу

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее официальная Приштина без каких-либо причин четыре раза не пустила на территорию края директора Канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петара Петковича. Аналогичные действия производились сепаратистами и в отношении других граждан Сербии. И только сейчас Белград адекватно ответил сепаратистам.