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Сбежавший из России и организовавший в Сербии проукраинские и ЛГБТ-мероприятия либерал Петр Никитин задержан в белградском аэропорту.

Сотрудники сербской спецслужбы BIA вручили Никитину запрет на въезд в Сербию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Никитин был задержан в аэропорту Белграда имени Николы Теслы, когда возвращался из Португалии, где провел отпуск.

«На границе мне сказали, что мне запретили въезд, не объяснили почему. Думаю, что причина – моя политическая деятельность, именно тот факт, что здесь, в Сербии, я организовываю протесты против российского президента Путина. Очевидно, что такие протесты в Сербии не приветствуется, и людей, которые не любят Путина, здесь в Сербии не любят», – написал активист на своей странице в социальной сети.

Также либерал связывает запрет на въезд в Сербию с деятельностью руководителя спецслужбы страны – BIA, Александра Вулина, патриота и последовательного русофила, против которого недавно ввели персональные санкции США. И очень надеется раскачать тему и отменить запрет через прозападные сербские СМИ и НКО.

В поддержку Никтина выступил и другой окопавшийся в Сербии российский либерал – некогда мундеп из Санкт-Петербурга. Сбежавший из Северной столицы от уголовного преследования за телефонный терроризм – ложные минирования школ, Владимир Волохонский:

«Петр Никитин, который живет в Сербии много лет, соучредитель (вместе со мной и еще одним товарищем) Российского демократического общества в Сербии, ночью был не допущен на территорию Сербии в аэропорту по решению BIA (Вулина). Поскольку Вулин практически не скрывает, что работает на Москву, то сейчас у многих могут возникнуть проблемы, на кого российское посольство покажет. У него на какое-то время из-за наложенных на него американских санкций развязаны руки, его Вучич не снимет, чтобы «не потерять лица».

По мнению Волохонского, сервильная сербская власть рано или поздно переведет Александара Вулина на какую-нибудь почетную, но ничего не значащую должность – «будет как Медведев в России». Но это произойдет через года полтора, не раньше, а пока окопавшихся в Сербии российских либералов «ждут не лучшие времена».

Надо отметить, что с началом СВО в Сербию – страну, не закрывавшую границ для граждан России, хлынули тысячи российских заукраинцев, либералов, навальнистов и просто трусов. Часть из них, объединившись с «украинскими беженцами», а также белорусскими сторонниками Тихановской и сербскими либералами, начали регулярно устраивать различные антироссийские акции и шествия, собирать деньги для ВСУ и плести для украинских боевиков маскировочные сети.

Подобная активность вызвала недоумение у многих сербов, которые вставали на пути подобных мероприятий с флагами Сербии и России, оппонируя им.

Впоследствии российские релоканты настолько обнаглели, что занялись откровенным вандализмом – начали портить муралы с Владимиром Путиным, Дарьей Дугиной и героем сербского народа Ратко Младичем.

А также рисовать повсюду украинские флаги. Чем недавно спровоцировали гнев сербских футбольных фанатов, долгое время терпевших их выходки:

«В последнее время мы наблюдаем осквернение патриотических граффити и муралов в Белграде. Также проходят какие-то сборы в поддержку украинцев, которые являются пособниками НАТО. С сегодняшнего дня будет нулевая терпимость к тем, кто оскверняет патриотические граффити и муралы, а также к тем, кто хочет сделать какие-то рисунки на уже существующих», – цитирует заявление фанатов белградского ФК «Црвена Звезда» телеграм-канал «Злые Орлови».