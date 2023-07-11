США ввели санкции против последовательного русофила в руководстве Сербии

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Министерство финансов США внесло главу сербской спецслужбы БИА Александра Вулина в свой санкционный список. В решении ведомства указано, что Вулин «продвигает злонамеренные действия России», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Справка ПолитНавигатора: Возглавляющий сербский аналог ФСБ – БИА (Агентство безопасности и информирования) Александр Вулин, до этого руководил МВД и Министерством обороны. Считается, что Вулин мог вызвать недовольство американцев из-за попыток вычистить государственные структуры от западных агентов влияния. Помимо этого, Вулина отличает последовательная русофилия. В отличие от большинства других членов команды президента Вучича, которые выказывали симпатии–антипатии к России в зависимости от геополитической ситуации, сербский силовик неизменно позиционировал себя как искренний друг и поклонник России и русского народа.

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В сообщении на сайте Госдепа США сообщается, что Вулин попал под санкции американского Минфина за «участие в коррупционной и дестабилизирующей деятельности, подрывающей верховенство закона на Западных Балканах».

«Мы будем и впредь привлекать к ответственности тех, кто продвигает свои политические планы и личную выгоду за счет мира и стабильности на Западных Балканах и злонамеренные действия России в Сербии и регионе. Мы поддерживаем народ Сербии в его работе по реформированию системы правосудия, искорению коррупции и построению благополучного будущего», — говорится в заявлении Госдепартамента.

Также указывается:

«Вулин использовал свое политическое положение, чтобы заручиться общественной поддержкой злонамеренных действий России, одновременно продвигая националистические нарративы, которые подпитывают нестабильность в Сербии и регионе».

«Считается, что он поддерживал взаимовыгодные отношения с гражданином Сербии Слободаном Тешичем, торговцем оружием, находящимся под санкциями США», – также указывается в сообщении, без предъявления каких-либо доказательств.