Сербия ждёт от Палмера влияния на подконтрольных США сепаратистов

02.09.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Главное ожидание Сербии от нового спецпредставителя США по Балканам Мэттью Палмера – влияние на подконтрольных Вашингтону албанских сепаратистов с целью отмены экономической блокады сербских анклавов Косово.

Об этом заявил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич, выразив уверенность, что новое кадровое назначение свидетельствует о желании американцев разморозить переговорный процесс между Приштиной и Белградом.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Ключевой вопрос заключается в том, будет ли оказано давление на Приштину с целью отмены пошлин», – сказал министр.

Он добавил, что развитие ситуации также во многом «зависит от выборов в Приштине». «Все обещают из Приштины, что отменят пошлины (на товары из Сербии, а также Боснии и Герцеговины, – ред.), как только выборы закончатся», – напомнил Дачич.

Напомним, что США требуют от Сербии признания Косово, обещая взамен перспективу вступления и Белграда, и Приштины в Евросоюз в неопределенном будущем.