02.09.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович
 
Балканы, Косово, Политика, Сербия, США
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Сербия ждёт от Палмера влияния на подконтрольных США сепаратистов

Главное ожидание Сербии от нового спецпредставителя США по Балканам Мэттью Палмера – влияние на подконтрольных Вашингтону албанских сепаратистов с целью отмены экономической блокады сербских анклавов Косово.

Об этом заявил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич, выразив уверенность, что новое кадровое назначение свидетельствует о желании американцев разморозить переговорный процесс между Приштиной и Белградом.

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«Ключевой вопрос заключается в том, будет ли оказано давление на Приштину с целью отмены пошлин», – сказал министр.

Он добавил, что развитие ситуации также во многом «зависит от выборов в Приштине». «Все обещают из Приштины, что отменят пошлины (на товары из Сербии, а также Боснии и Герцеговины, – ред.), как только выборы закончатся», – напомнил Дачич.

Напомним, что США требуют от Сербии признания Косово, обещая взамен перспективу вступления и Белграда, и Приштины в Евросоюз в неопределенном будущем.

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