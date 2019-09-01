США прислали на Балканы своего Суркова

01.09.2019, Москва, Елена Острякова

Заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Мэтью Палмер назначен спецпредставителем США по Западным Балканам. Об этом сегодня сообщила «Российская газета», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«По оценкам экспертов, указанное назначение является очередным доказательством того, что США активно расширяют свое присутствие на Балканах и формируют своего рода Юго-Восточный бастион, преследуя цель выдавить в ближайшие годы из региона Россию, Турцию и Китай.

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При этом Вашингтон стремится втянуть в НАТО все бывшие республики Югославии. Для этого усилия англосаксов сконцентрированы на окончательном решении «сербского вопроса» и минимизации, а в идеале – к сведению к нулю – здесь российского культурно-гуманитарного, экономического (прежде всего, энергетика) и политического присутствия», – говорится в статье.

Политолог Олег Бондаренко полагает, что Россия должна ответить на это назначение симметрично.

«Трамп пытается начать свою игру по Балканам. Мэтью Палмер — очень деятельный чиновник, который занимал пост заместителя помощника госсекретаря США. Это практически идеолог американской внешней политики по Евразии. Это такой внешнеполитический Сурков.

То есть, Вашингтон решил обратить большое внимание на Балканы в контексте косовского вопроса. Американцы видят его решение в признании Сербией Косова в границах албанонаселенных регионов.

Для того, чтобы урегулирование проблемы было в российских интересах, Россия должна принимать в нем активное участие. Наверное, для начала она могла бы также назначить своего спецпредставителя по Западным Балканам», – сказал Бондаренко «ПолитНавигатору».