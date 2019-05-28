Сербию призывают жестко ответить албанцам в Косово

28.05.2019, Москва, Елена Острякова

После вторжения подразделений албанского «полицейского спецназа» на территорию сербских муниципалитетов на севере Косово для Сербии наступает время активных действий.

Такое мнение в комментарии «ПолитНавигатору», высказал политолог, руководитель проекта Балканист.ру Олег Бондаренко.

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«Я допускаю, что Белград применит силу и проведет ряд спецопераций по защите сербов на севере Косово. Сербская армия в состоянии очень быстро выкинуть оттуда так называемый косовский спецназ. А дальше помочь сербам блокировать свои районы для проезда любой техники со стороны Приштины, дабы сделать невозможным дальнейшее проникновение косовского спецназа. Никто сейчас албанцам север Косово не отдаст», – сказал Бондаренко.

По его словам, провокацию косоваров в отношении сербов можно было предвидеть.

«Это попытка прощупать почву со стороны косовских албанцев — насколько сербы сильны. Они ведут себя, как звери — в открытую пробуют на слабость своего противника. Если он проявит слабость, они дальше пойдут. И с ними нужно вести себя так же — как со зверьем, то есть давать по лапам жестко и сильно. Иначе они не понимают. Если этого не сделать, то они выгонят сербов с севера Косово, заберут новые районы и будут объединяться с Албанией», – заявил политолог.