Сербская армия становится самой сильной на Западных Балканах

27.04.2020, Белград, Алексей Топоров

Среди всех стран Западных Балкан в минувшем 2019 году Сербия потратила больше всех средств на вооружения.

Об этом по данным радио «Свободная Европа» сообщил Стокгольмский международный институт исследований мира, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По оценкам шведского института, в минувшем году военные расходы Сербии составили 1,14 миллиарда долларов, что на 326 миллионов долларов или 43% больше, чем в 2018 году. При этом Сербия довольно резко обошла Хорватию, которая в 2018 году стала лидером региона по затратам на вооружения, последняя в 2019 году потратила на вооружения миллиард долларов. Статистика по остальным западнобалканским странам выглядит так: Албания – 198 миллионов долларов, Босния и Герцеговина – 183 миллиона, Северная Македония – 151 миллион, Черногория – 89,3 миллиона, квазигосударственное образование «Республика Косово», заполучившее в минувшем году собственную армию – 65,7 миллионов долларов.

При этом радио «Свободная Европа», являющаяся подразделением американского пропагандистского радио «Свобода», отметила, что за последние годы Сербия в большей мере вооружалась Россией. При этом военные инвестиции Сербии «характеризовались отсутствием прозрачности в финансировании», а редакции радиостанции не удалось получить ответ от сербского Министерства обороны, сколько стоило сербскому бюджету закупка российской военной техники.

Ранее хорватское издание «Dnevno» посетовала на то, что в то время как Хорватия не может позволить себе закупку новых истребителей, что, по его мнению, ставит крест на военной авиации страны, Сербия активно модернизирует ВВС и ПВО.

«Сербы обновили военную авиацию за относительно короткий период времени, закупив модернизированные МиГ-29 из России и Беларуси, – писало хорватское издание. – Они закупили беспилотные летательные аппараты большой дальности из Китая, некоторые из которых способны нести управляемые ракеты и бомбы… Несмотря на угрозы со стороны Соединенных Штатов, сербам также удалось восстановить систему ПВО, закупив мощную российскую ракетно-артиллерийскую систему «Панцирь С1». В основе сегодняшней сербской политики лежит баланс между востоком и западом. В ходе военных закупок они позаботились о том, чтобы купить немного у Востока и немного у Запада. В частности, при покупке девяти вертолетов, они выбрали и европейские машины Puma, и Ми-35 и Ми-17 у русских».

Также хорваты сослались на мнение инструкторов США, которые заявили, что у ВВС Хорватии достаточно вертолетов. В целом следует отметить, что довольно резкое сокращение вооруженных сил, их оснащения происходит во всех балканских странах, недавно вступивших в НАТО, что указывает на то, что Брюссель делает акцент на старых проверенных членов, а от тыловых Западных Балкан ему нужны территории, инфраструктура и ограниченная живая сила для выполнения локальных боевых задач на других континентах.