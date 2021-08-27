Сербская церковь решила проводить интронизацию митрополита Черногории без мирян – во избежание провокаций националистов

27.08.2021 19:28 (Мск), Белград, Алексей Топоров

Черногорско-Приморская митрополия Сербской Православной Церкви не отказалась от намерений провести церемонию интронизации нового митрополита в монастыре города Цетине.

При этом митрополия решил в этот раз не устраивать по этому поводу всенародное собрание мирян возле монастыря, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Учитывая истерию, раздутую националистами вокруг интронизации нового митрополита Черногорского и Приморского Иоанникия, 5 сентября в монастыре Рождества Пресвятой Богородицы в Цетине СПЦ решила провести церемонию без народного собрания прихожан.

В свою очередь, в Черногорско-Приморской митрополии заявили о недопустимости придания этому событию политического характера, выпустив соответствующее обращение:

«В 1614 году венецианский писатель-путешественник Марьян Болица опубликовал «Описание Скадарского Санджака». В этом подлинном документе и важном историческом источнике Болица, среди прочего, описывает Цетине начала 17 века, и там он рассказывает о митрополите Цетинском, о том, как тот сидит в Цетинском монастыре и, являясь духовным пастырем черногорцев, признает власть только патриарха Печа (сербского патриарха – ред.). Что же касается самого Патриарха Печа, то тот же Болица говорит, что «вся Сербия, затем Подгорица, Черногория и Жупа подчиняются его духовной власти», – говорится в обращении. – Мы не понимаем, но не оспариваем право некоторых граждан Черногории воспринимать продолжение этой, многовековой и хорошо обоснованной черногорской традиции, как «нападение» на Черногорию, ее свободу и тому подобное. Но ясно, что в объявленной и запланированной Цетинской церемонии нет новых деталей, которые противоречили бы до сих пор освященной церковной практике в Черногории, поэтому неприемлемо и неоправданно приписывать какой-либо политический характер этому религиозному акту, как это делают некоторые партийные активисты. Эти люди усиливают напряженность между братьями и возглавляют общественные протесты против интронизации, пытаясь поставить под угрозу и бросить вызов основным правам человека и свободе религии, Церкви и ее верному народу».

Вице-премьер Черногории, албанец Дритан Абазович приветствовал решение Черногорско-Приморской митрополии:

«Безусловно, это решение способствует миру и стабильности. Я считаю, что это в духе Православия, не желая никого учить, распространять любовь и солидарность среди людей. У нас часто нет желания наэлектризовывать общество и делать из всего апокалипсис. Возведение на престол должно быть торжественным событием, и решение митрополии работает в этом направлении», – заключил черногорский вице-премьер.

При этом группа прозападных и левацких правозащитников из Черногории, Сербии, БиГ и Хорватии обратились к США с просьбой повлиять на Сербскую Православную Церковь и склонить ее к отмене церемонии интронизации митрополита в Цетине.

«Мир в Черногории находится под серьезной угрозой. Нынешнее правительство Черногории проводит античерногорскую и антизападную политику, которая разрушает межэтническое и межконфессиональное согласие, основанное на антифашистских традициях гражданского и светского государства и твердой приверженности большинства граждан к членству в ЕС и НАТО. Нынешнее правительство Черногории – инструмент темных целей политики Великой Сербии, которая привела к геноциду, этническим чисткам и самым серьезным военным преступлениям в Европе после Второй мировой войны. Сегодня целью той же политики является государство Черногория и его национальные меньшинства, особенно (неканоническая) Черногорская православная церковь, черногорцы и все особенности культурной и исторической самобытности и традиций черногорского народа, среди которых Цетинский монастырь… Заявленная интронизация митрополита Сербской Православной Церкви в Цетинском монастыре, несмотря на явное противодействие подавляющего большинства жителей Цетине, будет символическим актом полного подчинения Черногории Великой Сербии, политике разрушения мира и безопасности», – заявляют леваки и западники в своем совместном обращении.