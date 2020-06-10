Черногорские власти начали сносить строения Сербской православной церкви

10.06.2020, Белград, Алексей Топоров

Рано утром черногорские власти при помощи экскаваторов снесли паломнический дом монастыря Василия Острожского близ Ульциня, теперь в СПЦ опасаются, что следующим объектом атаки государственных вандалов может стать крестильня монастыря Святого архангела Михаила на полуострове Михольска превлака в окрестностях Тивата.

Об этом сообщили балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации очевидцев, 10 июня, рано утром к монастырю Святого Василия Острожского прибыли усиленные подразделения полиции и спецслужб в сопровождении экскаваторов. Район вокруг обители был оцеплен, туда никого не впускали и никого не выпускали оттуда. После чего техника снесла Дом паломника и несколько других монастырских построек. Насельницы и служащие священники женской обители не смогли оказать сопротивления вооруженным до зубов и превосходящим в несколько раз их по численности правоохранителям. При этом власти даже не озаботились уведомить сам монастырь о готовящейся акции.

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«Этот режим вышел за все рамки, и этим утренним актом все границы были нарушены, – прокомментировал произошедшее лидер оппозиционной «Правильной Черногории» Марко Милачич. – Этим утром вы ударили по самому святому, выбрали Острог, и самым трусливым образом обитель в Ульцине – городе с албанским населением, вероятно, решив, что это поможет вам и защитит вас.

Почему бы вам не выйти вместе трусами Джукановичем и Марковичем (президентом и премьером Черногории – ред.) перед одними только людьми с голыми руками, потому что люди тоже с голыми руками? Почему бы вам не продемонстрировать силу своего авторитета, чтобы выйти так, как любой священнослужитель Сербской Православной Церкви может ходить по улицам Черногории?

Когда вы прячетесь за сносом на рассвете, и не пытаетесь сносить где-то еще, опасаясь встретиться с людьми, вы – трусы Джуканович и Маркович, выбираете Ульцинь, зная, что церковь там защитить некому».

При этом в СПЦ опасаются, что новым объектом для атаки властей может стать крестильня монастыря Святого архангела Михаила на полуострове Михольска превлака в окрестностях Тивата. Оба объекта черногорские власти в одностороннем порядке записали в незаконные постройки (они возводились в 90-е, когда на фоне распада Югославии юридические нормы были довольно условными, однако никто не сносит многочисленные виллы и отели нуворишей, возведенные в тот период) и в апреле минувшего года пытались снести крестильню, но тогда верующие, встав живым щитом (впоследствии они круглосуточно дежурили там), не позволили сделать это.

Вместе с тем накануне митрополит Черногорский и Приморский Амфилохий заявил о том, что СПЦ не будет больше ждать разрешения властей, открывающих рынки и торговые центры, но по-прежнему запрещающих церковные службы, и возобновит протестные молебны и крестные ходы против дискриминационного «Закона о свободе вероисповедания». В ответ на это глава Управления полиции Черногории Веселин Вельович сказал, что правоохранители не допустят массовых публичных собраний, нарушающих карантинные меры, и будут в судебном порядке преследовать каждое лицо, ответственное «за несоблюдение закона, тем самым ставящее под угрозу здоровье черногорских граждан».