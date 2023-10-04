Сербская демшизофреничка получила крупный штраф за осквернение мурала с сербским героем

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«Правозащитница» и активистка прозападного толка Аида Чорович была признана виновной в осквернении мурала с генералом Ратко Младичем.

Административный суд обязал ее выплатить штраф в 100 тысяч динаров (порядка тысячи долларов), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Приговор для Чорович был оглашен сегодня, и на своей странице в фейсбук прозападная активистка написала, что Сербия за время правления Александра Вучича превратилась в «тюрьму и каземат».

По словам «правозащитницы» и политической акционистки, в ее стране все виды преступников, убийц и «подонков любого рода» имеют всю возможную защиту, а всем остальным якобы приходится находиться на обочине.

«Я проложила свой путь уже давно, я не знала, сколько мне это будет стоить, но если бы я могла вернуться назад, то я бы выбрала тот же сценарий», – написала Чорович.

По ее словам, давление не собьет ее с толку и не напугает, потому что «те, кто оказывают давление, боятся таких людей, как она больше, чем она их».

Первое слушание по делу Чорович состоялось в марте 2022 года, и тогда активистка заявила, что не чувствует себя виноватой.

Напомним, что 9 ноября 2021 года «правозащитница» вместе с художницей-активисткой Еленой Ячимович, собрав большое количество представителей прессы, зашла на ближайший рынок, где купила упаковку яиц. После подельницы направились к месту на углу улиц Негошевой и Алекса Ненадовича, где на одной из стен нанесен мурал легендарного генерала боснийских сербов Ратко Младича.

Провокаторши закидали изображение приобретенными яйцами, после чего были моментально задержаны людьми в штатском.

«Я была правозащитницей в течение многих лет, и моя позиция заключается в том, чтобы поддержать жертв Сребреницы», – объяснила свой поступок Аида Чорович.

Генерал Ратко Младич – кадровый офицер Югославской народной армии, с распадом страны поначалу участвовал в боевых действиях на территории Хорватии против вооруженных банд местных сепаратистов, а с мая 1992 года стал начштаба Войска Республики Сербской.

В июле 1995 года взял бошнякский анклав Сребреница, из которого на протяжении нескольких лет совершались атаки исламистских банд под командованием Насера Орича на сербские села, которые изуверским образом полностью вырезались вместе со всеми жителями – всего от рук моджахедов погибло более 3,5 тысяч гражданских сербов.

Генерал эвакуировал автобусами из Сребреницы в мусульманскую зону ответственности 36 тысяч женщин и детей, впоследствии его бойцы по инициативе собственных командиров расстреляли более сотни захваченных в плен боевиков, что позволило американским политтехнологам создать на этой основе миф о «геноциде в Сребренице» и 8 тысячах убитых мусульман.

Именно за этот фейковый «геноцид» Ратко Младич был объявлен в международный розыск, схвачен в 2011 году сербскими спецслужбами во время правления режима прозападных демократов и сдан в Гаагу.

Суд над героем сербского народа шел с откровенными процессуальными нарушениями, и при том, что доказательств непосредственного участия генерала в «геноциде» представлено не было, он был приговорен к пожизненному заключению.

Что характерно, Ратко Младич был всегда чужд националистической идеологии и во время переписи населения записал себя югославом.