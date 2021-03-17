Сербская молодежь создала мурал в память об осетинском добровольце

17.03.2021, Белград, Алексей Топоров

Уличные художники на стене возле белградского Дома молодежи создали мурал в честь скончавшегося на днях от коронавирусной инфекции добровольца из Южной Осетии Альберта Андиева.

Об этом сообщает «Политика», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Настенный мурал представляет собой изображение Альберта Андиева в военной форме, рядом на сербском написаны его слова, сказанные в одном из интервью:

«Я не потерял глаз, я его там оставил. Даже когда все остальные причины исчезнут, у меня будет причина вернуться в святое Косово и Метохию и найти свой глаз».

Уроженец Южной Осетии, пережившей в начале 90-х агрессию со стороны Грузии, Андиев в 1999 году по собственному желанию приехал в Югославию, против которой развязали войну албанские сепаратисты из «Армии освобождения Косово» (UCK) и НАТО, вооружавшее и готовившее бандитов и помогавшее им бомбардировками военной авиации. Добровольца взяли на службу снайпером 549-й моторизованной бригады Войска Югославии, защищавшей государственную границу с Албанией и Македонией на протяженности 150 километров.

В бою с бандитами при Суве Реке вражеский снайпер попал Андиеву в глаз, но тот продолжил бой до тех пор, пока не потерял сознание. В больнице Андиев не долежал положенного срока и сбежал на фронт, где впоследствии получил ранение в руку. По окончании боевых действий он принял решение остаться в Сербии, где женился и у него родился сын – Лазарь.

Впоследствии Альберт Андиев приезжал в воюющий Донбасс, чтобы морально поддержать жителей народных республик. В Сербии ветеран косовской войны пользовался неизменным почетом и уважением, и его нередко приглашали выступать на различных публичных мероприятиях.