Сербская оппозиция перевозбудилась по отмашке американского посольства

08.05.2020, Москва, Елена Острякова

США не свернули свою активность по подрыву государственности в разных странах. Об этом, в частности, свидетельствуют последние акции сербской оппозиции, которая вышла на улицы сразу после отмены в стране чрезвычайного положения.

Такое мнение в комментарии «ПолитНавигатору» высказал политолог Армен Гаспарян.

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«Подобного рода акции возможны в любой стране, где есть посольство США и заинтересованность в подобного рода действиях. От этого, к сожалению, нельзя быть застрахованным. Тут вопрос в другом – пандемию-то еще не побороли, а у людей уже начинается период политического перевозбуждения. Это, на мой взгляд, весьма показательно. Правда, с отрицательной точки зрения. Что поделаешь: деньги внесены, их надо отрабатывать», – сказал Гаспарян.

По его мнению национальное законодательство пока еще не готово к оценке уличной активности в период пандемии, но он прогнозирует, что в ближайшее время оно претерпит изменения.

Напомним, 7 мая противники действующей власти сломали ограду у Президентского дворца в Белграде, а утром 8 мая участник вчерашнего погрома, один из лидеров оппозиционного блока «Союз за Сербию» Бошко Обрадович с группой сторонников напал на депутата от Сербской прогрессивной партии Марьяна Ристичевича и министра здравоохранения Златибора Лончара. Оппозиционеры заблокировали ступеньки у центрального входа в парламент, произошла драка.