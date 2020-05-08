08.05.2020, Москва, Елена Острякова
 
Балканы, Политика, Происшествия, Сербия, США
Просмотров:

Сербская оппозиция перевозбудилась по отмашке американского посольства


США не свернули свою активность по подрыву государственности в разных странах. Об этом, в частности, свидетельствуют последние акции сербской оппозиции, которая вышла на улицы сразу после отмены в стране чрезвычайного положения.

Такое мнение в комментарии «ПолитНавигатору» высказал политолог Армен Гаспарян.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Подобного рода акции возможны в любой стране, где есть посольство США и заинтересованность в подобного рода действиях. От этого, к сожалению, нельзя быть застрахованным. Тут вопрос в другом – пандемию-то еще не побороли, а у людей уже начинается период политического перевозбуждения. Это, на мой взгляд, весьма показательно. Правда, с отрицательной точки зрения. Что поделаешь: деньги внесены, их надо отрабатывать», – сказал Гаспарян.

По его мнению национальное законодательство пока еще не готово к оценке уличной активности в период пандемии, но он прогнозирует, что в ближайшее время оно претерпит изменения.

Напомним, 7 мая противники действующей власти сломали ограду у Президентского дворца в Белграде, а утром 8 мая участник вчерашнего погрома, один из лидеров оппозиционного блока «Союз за Сербию» Бошко Обрадович с группой сторонников напал на депутата от Сербской прогрессивной партии Марьяна Ристичевича и министра здравоохранения Златибора Лончара. Оппозиционеры заблокировали ступеньки у центрального входа в парламент, произошла драка.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Май 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031


    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть