Сербская оппозиция, теряя сторонников, продолжает бойкотировать выборы

03.02.2020, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Очередная, 61-я по счету, акция сербской оппозиции в Белграде была еще малочисленней, чем предыдущие.

Наблюдатели связывают это с тем, что общественное движение «1 из 5 миллионов», ранее проводившее акции протеста, приняло решение об участии в грядущих парламентских выборах.

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«Важно обеспечить беспрерывность протестов. Люди из партий, которые собрались в Доме профсоюзов (входящие в «Союз за Сербию» – ред.) попросились присоединиться к гражданским протестам. Мы можем быть с ними до тех пор, пока они выступают за бойкот. За это мы боролись целый год», – обратилась к собравшимся перед университетом профессор Биляна Стойкович.

В качестве организатора выступило движение «Гражданское сопротивление». Эта группа оппозиционных политических активистов разместила приглашение в Twitter. Активисты «Союза за Сербию» и члены входящих в него партий присоединились к шествию «Гражданского сопротивления» к Гостелерадио «как символу и центру медиа-тьмы в Сербии».

Там бывший мэр Белграда, магнат Драган Джилас, возглавляющий «Союз за Сербию» пообещал не отказываться от идеи бойкота выборов.

«Некоторые говорят, что сербская оппозиция приняла решение начать бойкот. Нет, сербская оппозиция решила послушать народ. Мы обещали, что в таких ложных выборах не будем участвовать, и это обещание выполнили», – сказал Джилас.

«Как бога вас прошу, в день выборов останьтесь дома, не ходите на местные, республиканские и другие выборы, что бы вы ни услышали! Единственный правильный путь – это путь тотального бойкота. И если вы хотите перемен, вы должны все остаться дома», – заявил лидер Народной партии Вук Еремич.

Лидеры партий приняли совместную резолюцию о важности бойкота как «этапа борьбы за свободные выборы и создания условий для нормальной жизни в Сербии». Еще одна декларация, обязывает оппозиционеров рассматривать любую попытку формирования власти на основе результатов «мошеннических выборов» как разрушение конституционной системы.

«Мы будем считать такую власть нелегитимной и будем бороться с ней всевозможным сопротивлением и гражданским неповиновением», – говорится в декларации.

Согласно последнему опубликованному опросу, проведенному Американским Национальным демократическим институтом (NDI) при участии USAID, поддержка оппозиционеров совокупно составила всего 6%. При этом популярность правящей Сербской прогрессивной партии, возглавляемой лидером страны, составляет более 50%.

На участии оппозиционных сербских оппозиционных в выборах настаивает Евросоюз.

При этом в власти Сербии, как сообщал ПолитНавигатор, придумали действенный способ нейтрализации оппозиции в случае бойкота ею выборов.