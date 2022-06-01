Сербская оппозиция в бессильной злобе негодует после присяги переизбранного президента

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Представители оппозиционных партий обвинили президента Сербии Александра Вучича в «политической трусости» из-за того, что ему «не дали» принести присягу на новый пятилетний срок перед новоизбранными депутатами парламента.

Выступая перед журналистами перед парламентом Белграда, они заявили, что Вучич принес присягу перед депутатами старого созыва, потому что его «не пустили к лицу» новоизбранным депутатам, среди которых есть и представитель оппозиции.

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«Это не собрание, а фарс, это Главное правление Сербской прогрессивной партии со своими сателлитами», — заявил журналистам представитель Демократической партии (ДП) Срджан Миливоевич.

По его оценке, премьер-министр Ана Брнабич «обязательно» будет присутствовать на церемонии приведения к присяге, чтобы «выкрутить лампочки и таким образом поставить собрание в неловкое положение в темноте».

Вице-президент Народной партии Мирослав Алексич заявил, что «впервые в истории» Сербии президент приносит присягу перед распущенным парламентом, что, по его мнению, является нелегитимным, поскольку оппозиция бойкотировала парламент 2020 года.

«Сербия горит от многочисленных проблем, которые у нее есть, а Александр Вучич ведет себя деспотично и разрушает все институты», — сказал Алексич.

Радомир Лазович из движения «Не утопим Белград» заявил, что объявление окончательных результатов парламентских выборов и выборы нового правительства откладываются «на неопределенный срок», потому что, по его словам, Вучич «выигрывает время».

«У Вучича нет той власти, которую он хочет», — добавил Лазович.

Представители оппозиционных партий сначала заявили, что обратятся к прессе перед сербским парламентом, но по «просьбе» полиции, как сказал Срджан Миливоевич, они переехали с плато перед парламентом и провели конференцию перед городской ассамблеей.

На прошедших выборах Александр Вучич был избран большинством голосов избирателей на второй срок в качестве президента Сербии.