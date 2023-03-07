Сербская патриотическая оппозиция анонсировала акцию протеста против «сдачи Косово»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Представители патриотических партий Сербии, представленных в парламенте страны, на собрании своих депутатов анонсировали на 17 марта в Белграде акцию протеста против принятия так называемого франко-немецкого плана урегулирования по Косово.

Акция должна состояться накануне встречи президента Сербии Александра Вучича и «премьера Республики Косово» Альбина Курти, назначенной на 18 марта в Охриде (Северная Македония), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Очень скоро мы выйдем из зала и пойдем на улицы. Идем к этому решительно, планомерно, поэтапно, но идем. 17 марта мы ожидаем вас в Белграде, чтобы высказать своё мнение Вучичу перед его отъездом в Македонию», – сказал председатель Новой демократической партии Сербии Милош Йованович.

Он сказал, что Сербская прогрессивная партия (СПС, её лидером является Александр Вучич – прим.) – это «уродливое прошлое», и что Вучич должен уйти с поста президента Сербии.

«Вучич – рационалист, материалист, он не понимает Косовского завета и не чувствует сербской истории», – добавил Йованович.

По поводу франко-германского соглашения по Косово и Метохии он повторил, что это соглашение о капитуляции Сербии и отделении сербской южной провинции.

«Это также соглашение о создании Великой Албании, упразднении Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины – прим.) и открытии ряда территориальных вопросов в усеченной центральной Сербии. Соглашение о величайшем национальном унижении нас как народа. Оно аннулирует Князя Лазаря, Караджорджа, воеводу Мишича, всех сербских героев», – заключил Милош Йованович.

В свою очередь, лидер движения «Двери» Бошко Обрадович призвал граждан Сербии приехать в Белград 17 марта, чтобы в последний раз предупредить Вучича о необходимости отказаться от франко-германского соглашения на переговорах в Охриде.

«Мы требуем, чтобы Вучич ушел в отставку из-за подрыва конституционного строя Сербии и капитуляции в Брюсселе, и чтобы были назначены внеочередные парламентские и президентские выборы», – сказал Обрадович.

Он добавил, что «пусть СПС баллотируется на этих выборах под лозунгами измены и создания Великой Албани». Лидер движения «Двери» риторически спросил, «какой серб в истории отказался от своей страны, территории, религии, истории под каким-либо ультиматумом».

Депутат от партии «Заветники» Страхиня Ерац напомнил, что несколько дней назад министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что «Союз сербских муниципалитетов» в Косово – это афера, которую Запад предлагает Сербии, точно так же, как России – лживые Минские соглашения.

«Запад хочет заставить Сербию саму признать, что она потеряла Косово. Наша армия храбро сражалась в 1999 году, и сражалась за Резолюцию 1244 Совета безопасности ООН, о которой Александр Вучич не смеет упоминать сегодня в Брюсселе», – добавил депутат.

По его словам, сегодня «не Сербия стоит на коленях», а «СПС, Вучич и все его сатрапы стоят на коленях».

Напомним, согласно Резолюции 1244 СБ ООН (1999) Косово и Метохия (КиМ) является автономным краем Сербии – как и по Конституции этой страны. С 1999 года территория КиМ находится под контролем воинского контингента НАТО. В 2008 году местные албанцы, составляющие большинство населения края, в одностороннем порядке провозгласили на его территории «Республику Косово» с центром в Приштине.

В 2013 году при посредничестве ЕС правительство Сербии подписало с властями в Приштине так называемое «Брюссельское соглашение», которое позволило «Республике Косово» взять под контроль все структуры и предприятия на территории края, которые ещё признавали верховенство Белграда, вступить в ряд международных организаций (к примеру, ФИФА и УЕФА) и т.д. При этом обещанное создание в Косово «Союза сербских муниципалитетов» (де-факто сербской автономии) так и не произошло.

В 2022 году ЕС и США предложили так называемый франко-немецкий план урегулирования отношений между Белградом и Приштиной, предусматривающий фактическое признание со стороны Сербии независимости «Республики Косово». Александр Вучич, который обсуждал этот план с Альбином Курти 27 февраля 2023 года, отказался отвергнуть предложение Запада.

Как сообщал «ПолитНавигатор», полный текст франко-немецкого плана урегулирования отношений между Белградом и Приштиной был опубликован 28 февраля на сайте Дипломатической службы Европейского Союза.