Сербская прокуратура представила арсенал, который оппозиционеры готовили для беспорядков в день выборов

Оливер Галич.  
24.10.2026 17:34
  (Мск) , Белград
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Балканы, Дзен, Криминал, Сербия


В рамках продолжающейся в Сербии полицейской операции, направленной на ликвидацию группы, подозреваемой в подготовке насильственных беспорядков в Белграде в день парламентских выборов 25 октября, в Нови-Саде был задержан еще один мужчина.

У задержанного, по сообщению Высшей прокуратуры в Белграде, было обнаружено большое количество самодельных взрывных устройств, опасных предметов, защитного снаряжения и пиротехнических изделий, передает корреспондент «Политнавигатора».

В рамках продолжающейся в Сербии полицейской операции, направленной на ликвидацию группы, подозреваемой в подготовке...

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Как сообщается, в ходе обыска были обнаружены самодельные взрывные устройства с запалами, металлические банки с запалами, газовые баллончики с прикреплёнными к ним петардами, а также несколько упаковок пиротехники. Среди изъятых предметов – 23 стальных «ежа», 84 самодельных «ежа» из гвоздей, 88 бронежилетов, 93 каски и 98 защитных перчаток.

Подозреваемый был задержан по обоснованному подозрению в совершении уголовных преступлений, связанных с незаконным изготовлением, хранением, ношением и оборотом оружия и взрывчатых веществ, подготовкой действий, направленных против конституционного строя и безопасности Сербии, а также подстрекательством к насильственному изменению конституционного строя.

Задержание было произведено по распоряжению Высшей прокуратуры в Белграде сотрудниками полицейских управлений Белграда и Нови Сада в координации с Основной прокуратурой в Нови-Саде и Агентством безопасности и информации (аналог ФСБ – ред).

Задержанный подозревается в принадлежности к группе Марка Вайна, члены которой были ранее арестованы по подозрению в подготовке насильственных беспорядков в Белграде в день парламентских выборов, 25 октября.

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