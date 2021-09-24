Сербская радикальная партия потребовала запретить антисербские НПО

24.09.2021 20:44 (Мск), Белград, Алексей Топоров

Старейшая национал-патриотическая Сербская радикальная партия (Српска радикална странка – СРС) отреагировала на состоявшуюся накануне в Белграде презентацию книги жены «премьера» Косово Альбина Курти – Риты Аугестад Кнудсен.

Радикалы потребовали запретить деятельность антисербских НПО, в частности Хельсинского комитета, устроившего скандальную презентацию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В своем заявлении радикалы назвали презентацию книги жены Альбина Курти «провокацией сербиянских (сербиянцами при правлении демократического правительства пытались называть жителей Сербии, заявляя, что называть себя сербами – это национализм, поскольку в стране живут не только сербы – ред.) негодяев», которые «смеются в лицо всему народу».

«Эта позорная акция была организована Хельсинкским комитетом и большой сербофобкой Соней Бисерко в то время, когда Курти сеет страх среди сербов в Косово и Метохии, а члены террористической РОСУ избивают сербов на севере нашей провинции», – говорится в обращении СРС.

По оценке «радикалов», «самая большая проблема» заключается в том, что власть недостаточно реагирует на «какие-либо антисербские выступления в Белграде».

Национал- патриоты призвали руководство страны запретить все подчеркнуто сербофобские неправительственные организации, действующие на территории Сербии.