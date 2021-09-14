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14.09.2021 20:52 (Мск), Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Дзен, Косово, Общество, Политика, Россия, Сербия
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Сербские анклавы Косово подняли сербские флаги

В канун Дня сербского единства, свободы и государственного флага, который будет отмечаться 15 октября,...

В канун Дня сербского единства, свободы и государственного флага, который будет отмечаться 15 октября, сербские анклавы Косово украсились национальными триколорами.

Об этом сообщает KosovoOnline, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В преддверии праздника триколорами были украшены не только улицы четырех муниципалитетов севера Косово, которые живут относительно обособленно, но и находящихся в албанском окружении общин южнее реки Ибар: в Грачанице, Косовском-Поморавле, Штрпце и других.

Самый крупный сербский флаг был установлен в Косовской (Северной) Митровице возле памятника Князю Лазарю. Длина полотнища составила 20 метров, ширина – шесть метров.

Таким образом, косовские сербы вняли призыву министра иностранных дел Сербии Николы Селакович к сербам всего мира – вывешивать сербские триколоры там, где они живут. Впоследствии аналогичный призыв повторил и президент Сербии Александр Вучич.

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