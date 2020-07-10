Сербские майданщики попытались рассорить Белград и Москву

10.07.2020, Белград, Алексей Топоров

В то время как прозападная сербская оппозиция заявила о «российском следе» в беспорядках в Сербии, сербские спецслужбы установили причастность к погромам граждан других государств.

Об этом сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Получив в первые две протестные ночи жесткий отпор от полиции, сербские оппозиционеры накануне перешли к тактике «мирного протеста», сидя возле здания Народной скупщины в белых майках. Правда, периодически в их рядах появлялись люди в черном, которые жгли файера и пытались спровоцировать собравшихся на активные действия, но снова получать газ в нос и дубинками по спинам протестующим явно не хотелось. И к полуночи большинство из них разошлись.

Властям же пришлось разгребать оставшиеся от майданщиков провокации и давать ответы на них. В частности, глава МВД Сербии Небойша Стефанович отметил, что на площади перед сербским парламентом были найдены патроны со слезоточивым газом, которые полиция Сербии не применяет.

«Мы нашли патроны, которые не применяет полиция, и намерены определить производителя, а также установить как они попали туда (на площадь перед парламентом – ред.), кто применил их и, конечно, найдем этих людей», – заявил Стефанович.

В свою очередь министерству обороны Сербии пришлось отвечать на информационный вброс главы некоего неофициального профсоюза сотрудников Министерства обороны и Армии Сербии «Слога» (Единство) Деяна Павловича. Это человек заявил о том, что в нарушение закона о неприменении армии для решения внутренних конфликтов, руководство сербской жандармерии (внутренних войск) попросили о помощи в разгоне протестующих у командования 63 парашютной бригады Армии Сербии, но получили отказ.

«В связи со злонамеренными и ложными новостями, распространяемыми Деяном Павловичем, руководителем одного из нерепрезентативных профсоюзов Армии Сербии, ретранслированных отдельными СМИ, Министерство обороны информирует общественность о том, что все подразделения Армии Сербии, в том числе и 63-я парашютная бригада используется только в соответствии с Конституцией и Законом об Армии Сербии, не предназначена для подавления протестов, и никогда не получала таких приказов.

Компетентные органы военной полиции пригласят Деяна Павловича, как военнослужащего, дать показания об обстоятельствах, побудивших его сделать ложные заявления об Армии Сербии. Мы призываем СМИ не публиковать фальшивые новости и осознавать ответственность за последствия, которые могут возникнуть из-за этого», – говорится в сообщении сербского Министерства обороны.

Однако самый резонансный провокационный вброс осуществил лоббирующий интересы Запада в Сербии Центр евроатлантических исследований (CEAS), выдав информацию о том, что за беспорядками в Сербии якобы стоит Россия, которая пытается таким образом сорвать договоренности этой страны с Евросоюзом на предстоящих саммитах в Париже и Брюсселе. Напомним, что ранее подобную версию выдало и хорватское издание Jutarnji list.

«Хотя выдвижение «Центром евроатлантических исследований» абсурдных, необоснованных обвинений в адрес России не редкость, удивляет то, насколько искривлено может быть восприятие реальности у «экспертов», отыскавших «российский след» в организации беспорядков в Сербии, – прокомментировал эту атаку посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко. – Весьма прискорбно, когда зачинщиком пропаганды «российской угрозы» и тиражирования примитивных русофобских клише выступает, отбросив все стандарты профессионализма и объективности, организация, претендующая на роль «исследовательского центра».

Впоследствии реакцию на подобную инфоатаку, имеющую под собой очевидное намерение разрушить крепнущие российско-сербские связи, ответил и МИД России.

«В некоторых электронных СМИ появились сообщения о якобы имеющемся «российском следе» в беспорядках в столице Сербии, которые произошли 7-8 июля, – говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства. – Очевидно, авторы данного вброса стараются идти в русле известных «конспирологических» стереотипов своих спонсоров, которым всюду мерещится «рука Москвы».

Речь на самом деле идет о низкопробной «заказухе», преследующей одну цель, – бросить тень на российско-сербское партнерство. Рассчитываем на скорейшее прекращение насилия, восстановление в дружественной Сербии общественного порядка и стабильности, возвращение общественно-политических дискуссий по всем насущным вопросам, стоящим перед страной, в конституционное русло», – отметили в МИД РФ.

При этом в происходящих в Сербии беспорядках отчетливо виден если не «украинский след», то украинское участие. В частности, сербская спецслужба БИА задержала вчера в ходе погромов в Белграде двух граждан Израиля, среди которых был и уроженец Украины Роман Левин, активно участвовавших в столкновениях с полицией.

Впоследствии в сербских СМИ появилась информация со ссылкой на инсайды от спецслужб, о задержании среди протестующих и сербских наемников американской ЧВК Blackwater, ранее принимавших участия в вооруженном конфликте на Донбассе со стороны ВСУ. Эти люди также активно противостояли сербской полиции.