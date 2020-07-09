Вучич резко ответил хорватам, смакующим погромы в Сербии

09.07.2020, Белград, Алексей Топоров

Хорватские политические деятели призывают к санкциям против руководства Сербии за якобы «насилие над гражданами», а загребские СМИ смакуют подробности ночных погромов в сербских городах.

Об этом сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Одной из первых на уличные погромы, происходящие в Сербии, отреагировала экс-премьер Хорватии и экс-лидер правящей национал-консервативной партии Хорватское демократическое содружество (ХДС) Ядранка Косор. В частности, политик заявила, что будет добиваться исключения Сербской прогрессивной партии Александра Вучича из Европейской народной партии (обычная европейская практика, когда партии различных стран входят в состав общеевропейских партий, объединяющих политические силы определенного спектра) из-за жестких мер по отношению к протестующим.

«А почему Ядранка Косор не добивалась исключения оттуда Христианско-демократического союза Германии, после того, как в этой стране была жесткая реакция на протесты? – парировал президент Сербии Александр Вучич. – Они-то, знают, что случись подобное в других странах Европы, полиция там отреагировала бы намного жестче. Просто некоторые политики из Хорватии и ряда других стран поддержат кого угодно у нас, независимо от их взглядов, если это поможет им напакостить Сербии».

В свою очередь депутат хорватского Сабора Боян Главашевич написал в твиттере, что после того, как будет сформировано новое правительство страны (парламентские выборы прошли в Хорватии в прошлое воскресенье), он предложит ему заблокировать переговоры о вступлении Сербии в ЕС по причине «насилия, совершаемого режимом Александра Вучича».

Боян Главашевич.

А популярное хорватское издание Jutarnji list и вовсе выступило с конспирологической статьей про «напуганного Вучича» и беспорядки, имеющие «русский след» – якобы так Москва препятствует желанию президента Сербии достигнуть договоренностей с Брюсселем о вхождении в ЕС.

«Мне интересно, что как только в Хорватии одерживают верх те, кто поддерживает идеи сторонников Гитлера, за них выступают только те, кто хочет навредить Вучичу и Сербии, – прокомментировал нездоровую реакцию в Хорватии на погромы в Сербии президент Сербии. – Я напомню вам текст Давора Иво Стира (хорватского политика, потомка бежавших в Аргентину усташей – ред.), который написал, что «у нас возникают проблемы, когда Вучич приходит к власти». Это ясно дает понять, что для них это худшее, что может произойти, поэтому им важно быть против нас. Хорватам надоела сильная Сербия. Я видел в их СМИ всякие мерзости, очевидно, что они скоординировано нападают на нашу страну».

Погромы в Сербии: для кого-то беда, а кому-то в радость.