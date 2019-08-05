Сербские майданщики проболтались об истинном отношении к России

05.08.2019, Москва, Елена Острякова

Скандальные русофобские высказывания Рады Трайкович, главы «Союза за Косово» («дочерней» структуры белградского «Союза за Сербию») – отражают истинное отношение сербской оппозиции к России.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил российский политолог Олег Бондаренко.

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«Высказывания Трайкович — прямая демонстрация истинного отношения сербской оппозиции к Москве. Тот, кто говорил, что «Вучич предатель», а «сербская оппозиция будет проводить пророссийскую линию», лжет.

Когда эти люди, нынешние оппозиционеры, были у власти, у них была возможность выстраивания самых эффективных отношений с Россией, но они ею не воспользовались. Сербы об этом прекрасно помнят, времени еще не так много прошло, чтобы забыть. Так что Трайкович просто проговорилась и открыла свои намерения. Мне теперь будет интересно смотреть, как они будут изображать друзей России», – сказал Бондаренко.

Он полагает, что озвученные Трайкович претензии к Москве — это позиция типичного сербского либерала.

«Первый вопрос: «где была Россия, когда нас бомбили?». Такие вопросы может ставить только человек, не знающий историю, а я сомневаюсь, что госпожа Трайкович дилетант. То, что Россия не смогла тогда защитить Сербию, – очень больной вопрос, прежде всего, для самой России. Все знают, что Россия тогда была очень слабой и находилась на грани развала. Поэтому ставить такие вопросы может только враг», – сказала Бондаренко.

Он прогнозирует, что, чем больше будет сербская оппозиция допускать подобных высказываний в адрес Москвы, тем мизернее будет становиться рейтинг белградских майданщиков.

Напомним, что Трайкович вступила в публичную перепалку с послом РФ. Она заявила, что Сербия потеряла Косово из-за недостаточной помощи России. Кроме того, Трайкович назвала российский гуманитарный центр МЧС в Нише военной базой, «нарушающий нейтралитет».