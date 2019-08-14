Сербские майданщики продолжают угрожать бойкотом выборов, но поумерили аппетиты

14.08.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Прозападная сербская оппозиция продолжает угрожать бойкотом намеченных на весну парламентских выборов в случае, если власти не выполнят ее требования, которые, впрочем, несколько смягчились после состоявшихся накануне двух раундов переговоров с руководством страны.

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Один из вождей оппозиционного «Союза за Сербию» Небойша Зеленович озвучил три главных требований, которые должны быть исполнены, чтобы избежать бойкота избирательной кампании:

«Все члены REM (организации, контролирующей электронные СМИ) должны быть срочно сняты и переизбраны, второе – это соглашение о новых членах Регионального избиркома, а третье – увольнение директора Антикоррупционного агентства и членов его правления».

Даже такие «скромные» запросы наблюдатели оценивают как определенное смягчение требований оппозиции. Еще недавно они выходили за грань разумного. Например, майданщики пытались запретить участие президента Александра Вучича в избирательной кампании, сменить руководство крупнейших СМИ, уволить министра культуры и государственных секретарей.

Меду тем Вучич продолжает демонстрировать уверенность – социологические опросы свидетельствуют, что рейтинг его партии в несколько раз опережает показатели оппозиционеров.

«Мы сделаем все, что, по их мнению, мы можем сделать с точки зрения изменения списков избирателей и финансирования политических партий, но, что бы мы ни хотели сделать, они не могут победить труд, способности и усердие с помощью лжи и вымышленных историй», – сказал Вучич в интервью телеканалу RTS.

При этом президент страны отметил, что до сих пор переговоры властей и оппозиции были посвящены двум темам, и подчеркнул, что нет предложений от акционистов движения «1 из 5 миллионов», но оппозиция собирается на митинги, чтобы делать заявления для средств массовой информации.

«Власти уже проявили доброжелательность, согласившись говорить с оппозицией, что до сих пор было сложно себе представить. Буквально месяц назад Вучич заявил, что готов вызвать наблюдателей ОБСЕ и поддержать составление новых списков избирателей. Что касается оппозиции – согласие на переговоры, а также заявление Небойши Зеленовича по трем предложениям – указывают на то, что твердая позиция и начальные условия были оставлены», – заявил Blic генеральный директор Cesidа политолог Боян Клачар.