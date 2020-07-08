Сербские майданщики разбили голову изменившему идее бойкота выборов Трифуновичу

08.07.2020, Белград, Алексей Топоров

Лидер прозападного оппозиционного «Движения свободных граждан», актер Сергей Трифунович был избит протестующими возле здания Народной скупщины за то, что вышел из движения «Союз за Сербию».

Об этом сообщают сербские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Как и все оппозиционеры, Сергей Трифунович сегодня вечером пришел к заданию Народной скупщины, требуя уже не просто ослабления карантина, на что после беспорядков прошлой ночи было вынуждено пойти руководство Сербии, а уже смены правящего режима. Однако сыграть привычную для него в последние годы роль «буревестника революции» Трифуновичу не удалось.

По свидетельствам очевидцев, стоило ему взобраться на возвышение, как неизвестные в масках стащили его оттуда. Дальше один человек ударил его по голове сумкой с чем-то тяжелым, разбив оппозиционеру голову.

Таким образом, лидеру «Движения свободных граждан» припомнили выход из бойкотировавшего парламентские и местные выборы «Союза за Сербию», который он покинул ради участия в выборном процессе, переругавшись со вчерашними соратниками.

Этот инцидент наглядно опровергает лживые заверения одного из лидеров «Союза за Сербию», олигарха Драгана Джиласа, который заявил, что не имеет никакого отношения к прошедшим беспорядкам, поскольку те «произошли стихийно».

Напротив, эксперты отметили, что уличные столкновения прошли накануне переговоров между Косово и Сербией в это воскресенье в Брюсселе, и, помимо Белграда, они охватили Ниш и Нови-Сад, где руководство, в отличие от столицы, не объявляло карантинных мер, которые стали формальным поводом для начала протестов.