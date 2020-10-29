Сербские майданщики вбросили в российские СМИ фейк о ссоре Путина и Вучича

29.10.2020, Москва, Елена Острякова

Распространяемые анонимными телеграм-каналами слухи о том, что визит президента РФ Владимира Путина в Сербию отменен якобы из-за недовольства Кремля сентябрьскими переговорами сербского президента Александра Вучича в Вашингтоне, не имеют под собой основания.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил российский политолог Олег Бондаренко.

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«Все эти досужие домыслы выгодны только сербской оппозиции, которая качает тему якобы проблем с Россией, которых на самом деле нет. Они высасывают проблемы на ровном месте и занимается подрывом российско-сербских отношений.

Визит только планировался, конкретного срока не было. Очевидно было, что он будет отложен, потому что и в России, и в Сербии свирепствует коронавирус. Президент РФ не только не совершает никаких международных визитов с начала года, но внутри страны крайне редко появляется на публике. Путин обязательно приедет открывать храм святого Саввы в конце этого или в начале следующего года», – сказал Бондаренко.

Он назвал «бредом и чушью» утверждение о том, что Вучич на переговорах с президентом США Дональдом Трампа «слил Косово».

«Согласно сербской конституции Косово – часть Сербии, и Вучич является приверженцем именно этой концепции. Встреча в Вашингтоне 4 сентября носила предвыборный характер для Трампа и не затрагивала реальных отношений Белграда с Приштиной. Там скорее обсуждалось признание Иерусалима в качестве столицы Израиля, что создало проблему скорее для Косово, где проживает много мусульман, чем для Сербии.

Вучич поддерживает переизбрание Трампа, который на данный момент выступает скорее как друг Сербии в отличие от Байдена. Америка готова потратить 13 млрд долларов на развитие бизнес-инфраструктуры. В частности, обеспечить Сербии доступ к морю», – сказал Бондаренко.

Аналогично оценивает ситуацию и политолог Армен Гаспарян.

«Что касается визита, мне кажется, там другие были причины. В частности обстановку с коронавирусом не надо сбрасывать со счетов. Там все не очень просто.

На отношениях России и Сербии очень многие хотят поспекулировать. Такие вбросы направлены на то, чтобы испортить отношения официального Белграда с Кремлем. Это может быть и информационная кампания, и проявление малоадекватности (такого добра много в телеграм-каналах). Другой вопрос в том, что и перспектив у подобного рода спекуляций нет. Обычно на такие мелочи никто внимания уже не обращает», – сказал Гаспарян.