Прозападный олигарх организовал в российских СМИ травлю президента Сербии

29.10.2020, Белград, Алексей Топоров

Целый ряд публикаций в российских СМИ об охлаждении отношений с Сербией, появившихся в последнее время, является кампанией, инициированной прозападной сербской оппозицией, добивающейся свержения президента Александра Вучича.

Об этом в своем блоге пишет военкор Игорь Димитриев, комментируя «вброс» о том, что якобы по причине кризиса в отношениях отменен визит в Сербию президента Владимира Путина, намеревавшегося принять участие в открытии главного православного храма страны святого Саввы в Белграде, восстановленного при поддержке «Газпрома».

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(С началом второй волны коронавируса Владимир Путин перестал покидать пределы России, с чем и связана отмена его визита в Сербию).

Димитриев сообщает, что за волной негативных публикаций стоит «серый кардинал» сербской оппозиции, сдавший в свое время в Гаагу Радована Караджича, – Младжан Джорджевич.

«После приезда в Москву Младжана Джорджевича из тусовки бывшего прозападного президента Тадича вы уже год жуете байки про наркобарона Вучича и его НАТО-вские планы, – написал Димитриев. – Так вышло, что я оказался в курсе и, как говорят в Одессе, имею что сказать. Происхождение серии публикаций про нынешнего президента Сербии в российских СМИ представляю».

Несколько недель назад представитель черногорского Демократического фронта Йован Вичурович напомнил про то, как Младжан Джорджевич заработал миллионы от Запада на поимке и сдаче в Гаагу первого президента Республики Сербской Радована Караджича.

Джорджевича называют «серым кардиналом сербской оппозиции». В кабинете прозападного президента Сербии Бориса Тадича он отвечал за Косово и Метохию, по сути, занимаясь поэтапной передачей края под контроль сепаратистов.

Джорджиевич является кумом одного из вождей прозападной сербской оппозиции, экс-мэра Белграда Драгана Джиласа.

Два олигарха – вождя прозападной оппозиции Сербии. Публичный Драган Джилас и «серый кардинал» Младжан Джорджевич

Изображая из себя патриота и русофила, сумел втереться в доверие ко многим представителям российской политической элиты, периодически бывает в России, пытаясь организовать меди-атаки на нынешнюю сербскую власть, и активно клевещет на президента Вучича и его команду. При этом в отличие от того же Джиласа, старается держаться в тени.

Однако в преддверии недавних выборов в Народную скупщину Сербии, когда стало ясно, что поддержка прозападной оппозиции в Сербии колеблется на уровне статистической погрешности, позволил себе выйти из тени и публично наброситься на патриарха СПЦ Иринея за то, что тот, якобы, искусственно повышает рейтинг Вуича. В ходе недавних черногорских выборов пытался организовать в этой стране кампанию по дискредитации сербского президента под тем соусом, что тот якобы находится в сговоре с диктатором Мило Джукановичем.