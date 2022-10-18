Сербские министры публично конфликтуют по поводу отношений с ЕС

Вице-премьер, министр энергетики Сербии Зорана Михайлович, комментируя заявление главы МВД страны Александра Вулина о том, что Сербию не ждут в ЕС, призвала главу силового ведомства покинуть правительство, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Законно кому-то быть против Сербии в ЕС, умно это или нет – время покажет. Но, с другой стороны, если кто-то сидит в правительстве Сербии, одним из приоритетов которого является вступление в ЕС, если кто-то сидит в правящей коалиции, для которой это также один из приоритетов – в таком случае абсолютно аморально и лицемерно говорить о том, что Сербия не должна быть в Евросоюзе», – заявила Михайлович.

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Стоит отметить, что Александр Вулин не говорил о том, что «Сербия не должна быть в ЕС». Политик лишь отметил, что «судя по тому безумному шантажу, которому нас подвергают, чтобы мы признали независимость Косово, упразднили Республику Сербскую и ввели санкции против России, мы им не нужны, и чем раньше мы признаем, что мы им не нужны и что нам там не место, тем лучше нам будет».

Потому неудивительно, что ответ Александра Вулина коллеге по правительству был весьма жёстким. Глава МВД Сербии заявил, что Зоране Михайлович злость на то, что она в третий раз не стала премьером, ей следует «выплеснуть на послов, которые ей это обещали».

«Не знал, что в Сербии можно иметь критическое мнение обо всём, кроме вступления в ЕС. Моя позиция о вредоносности Евросоюза известна, и не менялась с начала моей политической карьеры. Что менее известно, это как госпожа Михайлович голосовала за британскую резолюцию, согласно которой сербы – геноцидный народ, особенно отличившийся в изнасилованиях мужчин и мальчиков. При этом она осталась членом правительства, которое составляют те, кто совершенно иначе думают, чем она и Великобритания», – парировал Вулин.

Зорана Михайлович была единственным министром, поддержавшим в 2015 году на заседании правительства Сербии предложенный Великобританией текст резолюции Совета Безопасности ООН о «геноциде» в Сребренице. Резолюция не была принята, поскольку Россия наложила на неё вето.

Некоторые местные аналитики отмечают, что президента Сербии Александра Вучича ныне Евросоюз принуждает сделать окончательный выбор между Брюсселем и Москвой. Каким будет этот выбор, станет понятно после формирования нового правительства Сербии, что ожидается до конца октября.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее вице-премьер, министр энергетики Сербии Зорана Михайлович призвала ввести санкции против России, подчеркнув, что она никогда не меняла свою позицию по этому вопросу. При этом президент и премьер Сербии Александр Вучичи и Ана Брначибич заявили, что их страна пока не будет вводить санкции в отношении России, несмотря на давление Евросоюза.