Сербские телеканалы отказали черногорской певице в эфирах за сербофобскую выходку

10.09.2020, Белград, Алексей Топоров

Сербские телеканалы Happy, Pink, РТС и «Прва српска телевизија» объявили живущую в Белграде молодую черногорскую певицу Ядранку Байрактарович персоной нон-грата за антисербскую песню.

Об этом сообщил портал Alo, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Черногорская певица, живущая в Сербии и там строящая свою карьеру, в скором времени может распрощаться с ней из-за сербофобкой выходки, которую она устроила в день схода сторонников черногорского диктатора Мило Джукановича в Подгорице.

В день мероприятия Байрактарович выступала в одном из ночных клубов столицы Черногории, куда после акции нагрянули подогретые сербофобскими лозунгами черногорские националисты.

Скандальное сербофобское выступление Ядранки Байрактарович

Зарядившись от них энергией певица, исполняющая популярный на Балканах туробо-фолк – смесь шансона и этнических мотивов, исполнила хит Митара Мирича «Никто не сможет нам ничего сделать», изменив его так, что припев прозвучал как «Никто не сможет нам ничего сделать, мы сильнее Сербии».

После того, как видео с выступлением певицы попало в сети, оно вызвало возмущение у сербских пользователей.

«Я бы поняла, если бы речь шла о каком-то спортивном мероприятии, где, например, Черногория обыграла бы Сербию, где все это получило бы забавный контекст, – прокомментировала выходку черногорки на своей странице в соцсетях ее сербская коллега Катарина Живкович. – Но быть настолько глупым, чтобы спеть что-то подобное, «увлекшись энергией патриотов» и, таким образом, поддержав ненависть и раздробление двух народов, точнее одной нации… Вы обрели популярность в этой стране, жили здесь и зарабатывали. Глупо, и глупее не может быть».

Первое время Ядранка пробовала огрызаться.

«Они так пели, и меня эта атмосфера явно увлекла, поэтому я повторила за ними. Мне жаль, что все это так восприняли. Я черногорка, люблю своих и уважаю других. Те, кто меня знают, знают, что я не имела в виду ничего плохого. Кто захочет понять, пусть поймет, кто не понимает – я не буду извиняться перед ним», – вызывающе заявила она.

Однако все изменилось после того, как ведущие сербские телеканалы объявили Байрактарович нежелательной гостьей.

«Телеканал Pink осуждает антисербское поведение Ядранки Барьяктарович. Она выпустила только одну песню с нашей помощью, но больше не сможет рекламироваться на нашем канале», – было сказано в официальном сообщение телеканала Pink.

Ядранка Байрактарович почти добилась успеха в Сербии, но, похоже, теперь об этом ей придется забыть

«РТС всегда будет домом для артистов, которые своей музыкой и позицией в общественной сфере являются примером человеколюбия, – прокомментировала ситуацию редактор развлекательных программ телеканала РТС Оливера Ковачевич. – Музыка должна объединять нас, а не разделять. Выступление Ядранки Барьяктарович ( в клубе Подгорицы – ред.) было больше, как поется в ее песне, ее ночью, а не ее рассветом».

После того, как четыре ведущих телеканала высказали свою позицию, свое отношение к произошедшему изменила и сама певица.

«Я пала сама, убила себя сама. Я очень сожалею обо всей этой ситуации, с тех пор как это случилось, я не в себе, и мне совсем нехорошо. Я принимаю лекарства, чтобы успокоиться. У меня так много друзей в Сербии, что я не могу сказать про них ничего плохого.

Мне тяжело оттого, что я не знаю, где нахожусь, к сожалению, теперь пути назад нет. Я никому не принадлежу (никакой партии – ред.), я никому не пою, я пою только для людей. Я надеюсь, когда-нибудь все это пройдет», – сказала Байрактарович.

Стоит отметить, что в России многие представители исполнительского цеха, такие как Андрей Макаревич, Алексей Кортнев, Макс Покровский, Вася Обломов позволяют себя куда более оскорбительные высказывания и выходки в отношении страны, русского народа, русской истории, но им не только не отказывают в концертах и эфирах, они продолжают находиться в культовом статусе.