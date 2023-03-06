Сербские военные будут служить в миссии под командованием США

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Скупщина (парламент) Сербии приняла решение отправить десять военнослужащих в международную миссию на Синае, которой командуют США.

Против этого решения выступили только депутаты от патриотических сил – партий «Заветники» и «Двери», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сербские и американские солдаты скоро впервые окажутся, что называется, плечом к плечу, в международной миссии за границей, написало 6 марта авторитетное сербское издание «Политика».

«Военнослужащие сербских вооруженных сил отправляются на Синай, именно туда, где бывшая Югославия в 50-х и 60-х годах прошлого века имела наибольшую представленность среди «голубых касок» ООН. На этот раз речь идет о миссии, созданной после мирного соглашения между Египтом и Израилем в 1979 году при участии США. Кстати, наши и американские солдаты вместе участвовали в ряде учений, многонациональных и двусторонних, и в основе этого лежит традиционное сотрудничество Вооруженных сил Сербии с Национальной гвардией штата Огайо», – подчёркивает издание.

«Планируется направить до 10 инженеров армии Сербии в состав многонациональной операции независимой миротворческой организации «Многонациональные силы и наблюдатели» (Multinational Forces and Observers – MFO) на Синае с задачей создания инфраструктуры на базах в зоне операции. Во время выполнения задач военнослужащие ВС Сербии будут использовать технику и инженерные ресурсы организации», – ответили в Минобороны на запрос «Политики».

Стоит отметить, что MFO априори не является «независимой миротворческой организацией». Де-факто это военная миссия США, размещённая на границе Израиля и Египта по согласованию с властями этих двух стран. В её состав также входят военные из Австралии, Италии, Японии, Канады, Колумбии, Новой Зеландии, Норвегии, Великобритании, Уругвая, Фиджи, Франции, Чехии – то есть большинство в миссии составляют военные стран НАТО.

Решение парламента Сербии об отправке военных в состав миссии на Синае поддержали не только партии правящей коалиции, но и большинство депутатов от прозападной оппозиции. Против были только депутаты от патриотических партий «Заветники» и «Двери», которые заявили, что любая военная миссия, кроме созданной по решению СБ ООН, фактически является миссией НАТО.

В свою очередь, министр обороны Сербии Милош Вучевич отверг такие утверждения, подчеркнув, что «это не НАТО и не его замена, и мы можем гордиться всеми нашими военнослужащими, потому что своей самоотверженностью, профессионализмом и опытом – они наилучшим образом внесли свой вклад для укрепления репутации Сербии в мире».

Как сообщал «ПолитНавигатор», боеприпасы из Сербии продолжают поставлять Киеву.