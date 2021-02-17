Сербские журналисты перекрыли «границу» между Сербией и Косово

17.02.2021, Белград, Алексей Топоров

Журналисты сербских СМИ Косово перекрыли трассу возле административного перехода «Яринье».

Представители косово-сербской прессы сделали это в знак протеста против того, что накануне сепаратистские власти заблокировали съемочную группу гостелеканала РТС из Сербии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Журналисты сербских редакций Косово собрались у административного перехода «Яринье», чтобы обратить внимание на нарушение властями Приштины принципа свободы СМИ. До этого сепаратисты двое суток держали у КПП съемочную группу государственного телеканала Сербии РТС, направлявшуюся в Косово для того, чтобы сделать сюжет для передачи «Право на сутра» (Право на завтра).

В знак протеста более двух десятков представителей прессы на короткое время перекрыли въезд к административному переходу, взяв в руки плакаты «Свобода слова» и «Свобода СМИ».

Председатель косовского филиала Ассоциации журналистов Сербии Будимир Ничич призвал власти Приштины предоставить журналистам свободу передвижения и возможность беспрепятственно выполнять свою работу.

«Это классическое преследование, ставящее под угрозу права человека и свободу СМИ, – прокомментировал акцию коллег Ничич. – Кроме того, это нарушение всех цивилизационных ценностей и норм, и подобная практика должна быть немедленно прекращена.

Непостижимо, что представители международного сообщества, чья риторика полна «свободы СМИ», которые постоянно говорят нам о том, что «свободные СМИ являются зеркалом демократического общества», молчат обо всем этом.

Непонятно, что и представители сербов в косовских институтах власти тоже молчат, если они взяли отпуск после победы на выборах, я думаю, пришло время для них сделать что-то конкретное, потому что это третий инцидент за последние несколько дней».