Сербский академик и лингвист научно опроверг байки косовского «ученого» об «иллирийском» происхождении названия Косово

24.11.2021  20:26 (Мск), Белград,
Алексей Топоров.  
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Балканы, Дзен, История, Косово, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Сербия, Скандал


Сербский лингвист и академик Александр Лома опроверг антинаучные заявления Директора косовского Института истории «Али Хадри» Сабита Сильи.

Об этом ученый заявил KosovoOnline, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сербский лингвист и академик Александр Лома опроверг антинаучные заявления Директора косовского Института истории «Али...

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Александр Лома отметил, что в очень скудных остатках иллирийского языка ничто не указывает на то, что название Косово произошло от него, с другой стороны – у топонима явное славянское происхождение. По его словам, Косово изначально является прилагательным к существительному поле и означает «поле, где (много) дроздов». Так оно звучало как на общеславянском, так и на праславянском языках.

«Это название всегда понималось именно так, – отмечает ученый. –  В зарубежных документах, рассказывающих о сражении на Косовом поле, по латыни оно так же называется Campus merularum (Дроздово поле), по-немецки Amselfeld (Дроздово поле)», – рассказал академик.

Относительно заявления Сабита Сильи о том, что название Косово имеет иллирийское происхождение, со ссылкой на хорватского академика Йосипа Роглича, Лома подчеркнул, что тому следовало бы указать, где хорватский ученый  написал подобное, и какая его работа была процитирована албанским «историком».

«Но я не верю, что хотя бы один лингвист-славист, даже из хорватов, мог бы стоять за подобными нелепостями. В очень скудных остатках иллирийского языка нет ничего, от чего могло бы произойти название Косово, с другой стороны, оно имеет совершенно прозрачное славянское происхождение», – подчеркнул ученый.

По мнению академика, измышления директора косовского Института истории «Али Хадри» Сабита Сильи о том, что название «Косово» имеет иллирийское происхождение и не имеет славянской этимологии, нет ничего научного, и они продиктованы ненаучными мотивами.

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