Сербский аналитик вызвала представительницу Европарламента на словесную дуэль за враньё по Косово

26.10.2021 19:57 (Мск), Белград, Алексей Топоров

Директор Центра евроатлантических исследований (CEAS) в Белграде Елена Милич убеждена, что докладчик Европарламента по Косово Виола фон Крамон освещает ситуацию в крае предвзятым антисербским способом.

Специалист убеждена, что тем самым представительница немецких «зеленых» поощряет «премьера» Косово Альбина Курти на дальнейшие агрессивные действия, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Виола фон Крамон

Милич напомнила о беспочвенном утверждении представительницы немецких «зеленых» фон Крамон о том, что «нельзя сказать, что (на севере Косово в ходе недавнего рейда косовских боевиков – ред.) имело место непропорциональное применение силы, поскольку оно было направлено и против албанских граждан тоже».

«Была ли применена чрезмерная сила против демонстрантов из одной или нескольких различных этнических общин, это ничего не меняет с точки зрения того, была ли она чрезмерной или нет, – сказала Милич. – Потому что, если она была применена чрезмерно и против кого-то из албанских граждан, тем хуже. Этот аргумент совершенно неуместен, он оправдывает чрезмерное применение силы для возможного нападения на «Газиводе» и «Валачу» (ГЭС и подстанцию, контролируемые Белградом, на которые претендует Приштина – ред.), и, учитывая энергетический кризис, Курти вполне может попытаться сделать это. Сербия должна требовать на каждом шагу, чтобы ситуация в крае не могла меняться под влиянием силы и под угрозой ее применения».

Эксперт напомнила недавний ответ фон Крамон на вопрос журналистов слышала ли та со стороны боевиков ROSU оскорбления в адрес сербов – «не слышала, потому что не знаю албанского языка».

«Мне кажется, что незнание сербского языка никогда не мешало ей давать преувеличенные и предвзятые негативные оценки ситуации в Косово, односторонне обвиняя сербов, партию «Сербский список» и официальный Белград… Я бы вызвала фон Крамон на дебаты или на конференцию, где бы она ответила за все несуразности, которые произносит, особенно про перл о том, что инспекционный контроль над контрабандой был установлен ROSU, которое по факту является военизированным подразделением. Чрезмерная сила не определяется тем, направлена ли она против этнического серба или против этнического албанца, а тем – стреляете ли вы кому-то в спину или нет», – заключила Милич.