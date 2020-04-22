Сербский депутат Косово: «Власти в крае нет, мы не выживем без Белграда»

22.04.2020, Белград, Алексей Топоров

Накануне видеосессии Совбеза ООН по Косово сербский депутат косовской Ассамблеи Милован Дрецун заявил, что диалог косовских албанцев с косовскими сербами прекратился, а албанские лоббисты в США ведут дело к окончательному отделению края от Сербии.

Об этом сообщили балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ситуация [в Косово] крайне противоречивая, никто не знает, кто чем занимается и кто руководит, – прокомментировал нынешнее безвластие в Косово, вызванное противостоянием поддерживаемого администрацией Трампа «президента» Хашима Тачи и опекаемого демократической элитой США и ЕС «премьера» Альбина Курти, Милован Дрецун. – Формально есть президент и премьер-министр, и должно быть сформировано новое правительство, но Курти по-прежнему работает на своей должности [несмотря на вынесенный «парламентом» вотум недоверия].

Милован Дрецун.

По мнению сербского депутата Ассамблеи Косово, которым он поделился в эфире сербского телеканала РТС, отношение правящей элиты косовских албанцев к представителям сербского меньшинства в последнее время ухудшилось. И во взаимодействии двух общин края нет никакого прогресса, напротив наблюдается заметный спад.

«Мы видим, что, помимо привлечения Белого дома к процессу решения проблемы, сильно активизировались албанские лоббисты и так называемое глубинное государство, которые десятилетиями активно занимались отделением Косово и созданием Великой Албании, – прокомментировал Дрецун попытки демократической элиты США, лоббистов из Албанско-американской гражданской лиги отправить в отставку спецпредставителя Трампа по диалогу между Белградом и Приштиной Ричарда Гренелла. – Европейские страны, находятся на том же пути, что и «глубинное государство», и их цели противостоят компромиссу».

Дрецун уверен, что цель всех вышеназванных сил – полностью прекратить продолжение переговоров, сделав ситуацию неприемлемой для Белграда.

«Если они видят итогом признание Белградом независимости Косово, то нам вообще не о чем больше разговаривать, – убежден политик. – Все, кроме Тачи, который пытается уйти от обвинений трибунала по преступлениям Армии освобождения Косово, работают над тем, чтобы не достичь компромисса… То есть ситуация абсолютно бесперспективна для всех, исключая преступников, и если бы не Сербия, то сербский народ [в Косово] не смог бы выжить».

Ожидается, что 24 апреля в ходе видеоконференции Совбеза ООН будет заслушан доклад Миссии Организации Объединенных Наций по делам временной администрации в Косово (United Nations Interim Administration Mission in Kosovo, UNMIK) по общему положению в крае.

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Милован Дрецун начинал как репортер, делая репортажи о преступлениях албанских боевиков в 1998 – 1999 годах в его родном Косово.