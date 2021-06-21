Сербский документалист: «Порядочные сербы и албанцы освободят Косово от UCK и NATO-мафии»

21.06.2021, Белград, Алексей Топоров

Всемирно известный сербский режиссер-документалист и журналист Борис Малагурски схлестнулся в твиттере с экс-«послом» Косово в США Влерой Читаку.

Малагурски пообещал албанской сепаратистке, что Косово еще вернется под контроль Белграда.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», Читаку напала на Бориса Малагурски из-за его просербской деятельности на Балканах, направленной на воссоединение разделенного сербского народа.

«Борис Малагурский не художник, – написала дама в твиттере. – Он политический пропагандист. «Активист» за отрицание геноцида. Мы предприняли правильные действия несколько лет назад, когда объявили его персоной нон-грата в Косово».

Малагурский ответил на это, что вернется в Косово, когда «порядочные сербы и албанцы освободят край от UCK («Армия освобождения Косово») и НАТО-мафии».

«Вместе мы будем продвигать полиэтническое общество в нашей южной провинции, открытое для всех, в отличие от вашей моноэтнической политической программы по сожжению церквей», – отметил режиссер.

Ответ экс-«посла» сепаратистов в США не блистал остроумием.

«Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Репортаж с планеты Земля из параллельной вселенной: Косово – независимая, многонациональная и многоконфессиональная республика. Это никогда не изменится. Остальное не заслуживает никаких комментариев», – написала Читаку.

Борис Малагурски – сербский документалист и журналист, гражданин Канады, покинувший Запад ради помощи своему народу. Снял нашумевшие фильмы, без прикрас рассказывающие, в том числе и о современной трагедии сербского народа, которые благодаря его личным дружеским связям показывались на Западе.

Это «Косово. Вы можете представить такое?», «Косово. Момент цивилизации», трилогия «Тяжесть цепей», две части которой были посвящены преступной политике Запада в отношении Югославии, а последняя – действиям Нового мирового порядка во всем мире.

Сотрудничает с российским международным телеканалом RT.