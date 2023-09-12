Сербский мэр Косово: «План Приштины – не позволить сербам вернуться в край»

Градоначальник Штрпце Далибор Евтич заявил, что с тех пор, как у власти находится «премьер-министр» Альбин Курти, ничего не делается для возвращения сербов в Косово.

Об этом Евтич рассказал KosovoOnline, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Евтича, ранее занимавшего пост министра по делам общин и репатриации в «правительстве» Косово, оставшиеся в крае сербы при Курти практически ежедневно сталкиваются с давлением, новыми арестами и нападениями на собственность.

Приводя в пример недавний поджог дома семьи репатриантов Яначковичей и нападение на молодого серба из Грачаницы из-за автомобильных номеров, градоначальник анклава Штрпце отмечает, что «премьер-министр» Косово усиливает давление на сербов с целью отвлечь внимание от ключевых вопросов, которыми являются продолжение диалога с Сербией и формирование в Косово Сообщества сербских муниципалитетов.

Он также отметил, что происходят не только физические нападения на сербов и поджоги домов репатриантов, но и аресты, как видных сербов, проживающих в Косово, так и тех, кто хочет вернуться и урегулировать вопрос с узурпированной у них собственностью. Что является частью долгосрочного плана Приштины, направленного на то, чтобы никогда не допустить возвращения сербов в Косово.

«Курти утверждает, что Косово – самая демократическая страна в регионе, что с точки зрения демократии там, когда его слушаешь, «цветут розы» и все идеально. Но реальность на местах именно такая, как указывают различные данные. Реальность – это постоянные нападения на сербов, рост преступности с тех пор, как Курти встал у власти, коррупционные скандалы, в которых главными действующими лицами являются члены нынешнего режима в Приштине», – заявил Евтич.

Также градоначальник Штрпце выразил уверенность, о которой, по его словам, он говорил ранее, что «Курти не будет формировать Сообщество сербских муниципалитетов, а, наоборот, сделает все, чтобы этого не произошло.

«С тех пор, как Курти поставил своего «слугу» (сербского коллаборациониста Ненада Рашича) во главе Министерства по делам общин и репатриации, никто больше не говорит о репатриации. Напротив они (власти Приштины) арестовали Зарича, человека, который настаивал на возвращении в Любожду, и вы слышали, чтобы кто-то из министерства сказал что-то по этому поводу? Такого никогда не было, когда этим министерством руководил кто-то из «Сербского списка» (партии косовских сербов, оппозиционной албанским сепаратистам – ред.). Теперь это министерство занимается тем, что составляет повестку Альбина Курти, которая состоит в том, чтобы делать число сербов в Косово все меньше и меньше», – заключил Далибор Евтич.