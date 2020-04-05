Сербский министр: Косовская «взаимность» хуже стопроцентных пошлин

05.04.2020, Белград, Алексей Топоров

Власти Сербии отклонили сделку с албанскими сепаратистами, заявившими накануне о приостановлении экономической блокады сербских анклавов Косово с требованием «взаимности» от Белграда (допуска на рынок товаров с маркировкой «сделано в Косово»).

Министр торговли Сербии Расим Ляич призвал власти Приштины вернуться к положению, которое существовало до ноября 2018 года, когда сепаратистское Косово обложило стопроцентными таможенными пошлинами товары из других сербских регионов.

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Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», Ляич сообщил, что при нынешнем положении дел взаимная торговля между метрополией и отторгнутым от нее албанцами анклавом не возродится в былых объемах.

«Некоторые виды товаров шли в (в Косово – ред.), в незначительном объеме, но шли, – прокомментировал ситуацию Ляич. – Но если взаимность вводится в такой форме, как заявлено сейчас, то во всех накладных должно быть указано, что товар отправляется в «Республику Косово». А это означает, что они не будут отправлены туда, поскольку наши таможенные органы не могут признать такие документы».

Исходя из этого, сербский министр торговли заключил, что и без того незначительный товарообмен между Косово и Сербией в ближайшее время упадет до нуля.

По словам Ляича, единственный выход – вернуться к состоянию до 21 ноября 2018 года, то есть до того момента, как албанские сепаратисты ввели стопроцентные пошлины на сербские товары.

Напомним, что ранее отправленное в отставку «правительство» Косово ввело «меры взаимности», касающиеся таможенной отчетности на товары из Сербии. При этом полностью отменив стопроцентные пошлины без каких-либо «мер» на товары из Боснии и Герцеговины, которые в свое время также (из-за не принципиального желания в первую очередь сербского энтитета этой страны признавать независимость Косово) попали под стопроцентные пошлины Приштины.