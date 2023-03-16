Сербский министр продолжает антироссийскую кампанию. Вучич отреагировал

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Министр экономики Сербии Раде Баста в претенциозном тоне напомнил о том, что РФ во времена главы МИД Андрея Козырева проголосовала за введение санкций против Югославии. Таким способом политик обосновывает свой призыв к властям Сербии о введении санкций против России.

На ситуацию отреагировал президент Сербии Александр Вучич, который назвал лживыми утверждения о том, что имеет отношение к заявлениям своего министра, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Раде Баста 16 марта опубликовал на своей странице в Instagram* вопрос послу РФ в Белграде Александру Боцан-Харченко: «Почему Россия в 1992 году в ООН проголосовала за введение санкций против нашей страны?». Он сопроводил вопрос двумя архивными фотографиями, на одной из которых голосование в СБ ООН, а на другой – граждане Югославии, стоящие в очереди за хлебом во время санкций.

«Посол России Юлий Воронцов (первый слева) голосует за резолюцию ООН 757, которая вводит санкции против нашей страны, 30 мая 1992 года», – написал действующий сербский министр под фотографиями.

Ранее на заявления сербского политика отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Какая-то странная позиция: давит на Сербию Америка, а сербский министр призывает выступить против России. Может, лучше сербскому министру решительно высказаться против давления на свою страну? И дело не только в исторической правде, но в очевидном факте: с введением санкций против России давление Штатов на Сербию не закончится, а лишь усилится», – написала Захарова в своём Телеграм-канале.

После этого дискуссия между Бастой и Захаровой перешла в плоскость балканского гостеприимства.

Сербский политик, который изображает из себя мачо (он учитель физкультуры по образованию, бывший полицейский и кикбоксер) написал в своем аккаунте в соцсети:

«Уважаемая Мария Захарова, как хороший сербский хозяин дома я приглашаю Вас на традиционный сербский ужин. Если Вы можете и знаете, куда прийти».

В ответ российский дипломат разместила ссылку на профиль известного ресторана сербской кухни в Москве «КТ БИРО» со словами:

«Буду! Привод пригласившего за Вами».

На самом деле ситуация может иметь весьма серьёзные последствия для сербско-российских отношений. Раде Баста – член партии «Единая Сербия», которая является коалиционным партнером Сербской партии социалистов (СПС) Ивицы Дачича, ныне виц-премьера и главы МИД Сербии. Дачич заявления Басты не осудил, отметив лишь, что они не выражают позиции СПС, которая «поддерживает решение Совета национальной безопасности о том, что Сербия осуждает нарушение территориальной целостности Украины, но против введения санкций в отношении России».

Однако ни премьер-министр страны Ана Брнабич, ни президент Сербии Александр Вучич, который на самом деле формировал правящую коалицию и правительство Сербии, заявления Раде Басты больше двух дней вообще никак не комментировали.

Это дало возможность СМИ, принадлежащим прозападной оппозиции, заявлять, что Баста – «спящий агент» Вучича, и выражает его позицию накануне важных переговоров с представителями Запада по Косово.

Лишь вечером 16 марта в обращении к нации по поводу упомянутых переговоров, перечисляя пророчества оппозиции о том, что Сербия вот-вот введет санкции против России, Вучич заявил: «Я в жизни столько лжи не слышал!».

«Некоторые додумались до того, что Раде Баста – это „мой“ человек. Идите, лечитесь уже!», – эмоционально сказал сербский лидер.

Российский политолог, основатель портала «Балканист» Олег Бондаренко сравнил министра экономики Сербии, настаивающего на антироссийских санкциях, с проамериканскими вассалами, управлявшими РФ в первые годы после развала СССР.

«Андрей Козырев, возглавлявший МИД РФ в то время, – это предатель, и его действия и поступки ещё ждут своей оценки. Российская политика тогда носила абсолютно предательский характер. Москва сдала всех своих союзников, начиная с Эриха Хонеккера (экс-председателя Государственного совета ГДР) и заканчивая сербами, и за эти предательства страна поплатилась ужасной катастрофой 90-х, которая продолжалась лет пятнадцать», – отметил эксперт.

«Цену за предательство своими элитами Россия заплатила сполна, и очень не хочется, чтобы элиты сербские, в лице вот таких безответственных министров, как Раде Баста, оказались в положении таких же предателей. Если они готовы заплатить столь же высокую цену, как преданная своими элитами Россия тогда, в 90-е, то это их выбор. Но они должны понимать, к каким последствиям приведут их действия», – заявил Олег Бондаренко.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Раде Баста публично выступил за то, чтобы Белград ввёл санкции против Москвы.