01.07.2020, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Медицина, Политика, Сербия
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Сербский министр – сепаратистам: «Не распространяйте дезу!»


Министр здравоохранения Сербии Златибор Лончар по итогам проведенной инспекции в переживающем очередную вспышку COVID-19 Нови-Пазаре, заявил, что распространяемые через соцсети слухи, о том, что в городском стационаре не хватает оборудования, являются ложью и провокацией.

Об этом министр сообщил телеканалу РТРС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я ответственно заявляю, что больница в Нови-Пазаре оснащена наилучшим оборудованием из всех больниц в Сербии, и это единственная истина, – сказал Лончар. – И я призываю всех граждан не распространять панику и дезинформацию, не проверяя ее, и не принимать всерьез слухи, которые распространяются в социальных сетях. Вчера мы с премьер-министром убедились, что в Нови-Пазаре достаточно медикаментов не только на ближайшие дни, но и на ближайшие несколько недель».

Глава сербского минздрава заявил, что сегодня на помощь местным медикам и прибывшим к ним на помощь коллегам из других городов Сербии прибудут еще девять врачей и пять медсестер и техников из Крагуеваца. При этом центральная больница города будет переоборудована под COVID-центр,  а пациенты с другими диагнозами будут перенаправлены в другие стационары.

«Все возможности больницы в Нови-Пазар будут предназначены для пациентов с ковидом, – сказал Лончар. – Я еще раз прошу всех не распространять панику и дезинформацию, и то, что появляется в социальных сетях, должно быть проверено официально».

Накануне, во время посещения Нови-Пазара (см. заглавное фото) премьер-министром Анной Брнабич активисты местной сепаратистской Партии Демократического Действия Санджака прерывали главу правительства выкриками, оскорблениями и свистом.


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