«Сербский мир – это ценности, а не ложь» – Додик

14.09.2021 15:00 (Мск), Белград, Алексей Топоров

Сербский председатель Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик ответил всем сербофобам, видящим опасность в термине «Сербский мир».

Об этом лидер боснийских сербов рассказал в ходе визита вместе с патриархом Порфирием в хорватский Ясеновац.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», Милорад Додик накануне сопровождал патриарха Сербского Порфирия в ходе его визита в монастырь Иоанна Предтечи в Хорватии, расположенном в непосредственной близи от Мемориального комплекса памяти жертвам усташеского концлагеря смерти Ясеновац. Сама обитель 18 века в 40-е годы была переделана хорватскими нацистами в один из объектов этой лагерной системы.

«Сербский Мир – это история о ценностях сербского народа, которые связаны с нашей верой, идентичностью, кириллицей, языком и крестной славой, – сказал Додик. – Это ценности для всех сербских общин, где бы они ни находились, и их можно выразить одной фразой «Сербский мир». Те же, кто представляют его как территориальную экспансию, просто лгут и целенаправленно вводят в заблуждение».

Лидер боснийских сербов указал на то, что басни о «Великой Сербии» – это истории для устрашения соседних народов, и отметил, что нет проекта, который пропагандирует подобное. Он также сказал, что никто не должен иметь ничего против Дня сербского единства, который совместно отмечают Республика Сербская и Сербия, потому что, как и все большие народы, сербский народ заслуживает собственных праздников.

«Сербы имеют право на Республику Сербскую, как на независимое государство, но это не имеет ничего общего с «Великой Сербией» в том смысле, в каком ее хотят представить противники сербского единства», – заключил Додик.