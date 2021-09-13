Сербский патриарх посетил Ясеновац в Хорватии

13.09.2021 21:23 (Мск), Загреб, Алексей Топоров

В день памяти святых мучеников ясеновацких патриарх Сербский Порфирий отслужил литургию в самом Ясеноваце – бывшем усташеском концлагере, где были убиты тысячи сербов, а также евреев, цыган и хорватских антифашистов.

Патриаршая литургия прошла в восстанавливаемом монастыре Иоанна Предтечи 18 века, в 40-е годы превращенном усташами в часть концлагерного комплекса, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ходе проповеди патриарх Порфирий в очередной раз дал понять клеветникам и врагам Сербской Православной Церкви, что она не занимается политикой и любит всех людей, не взирая на национальность.

«Я тот же Порфирий, как тот, что приехал в Загреб семь лет назад (патриарх ранее было Загребским митрополитом – ред.), как и всегда, и тот, кто с помощью Бога призван остаться таким навсегда, – сказал патриарх Сербский. – Порфирий, который открыто любит Загреб и которые открыто любит Хорватию, всех людей Хорватии… Мы абсолютно уважаем каждое государство, мы не позволяем себе оспорить чье-то право быть самим собой, абсолютно уважаем всех и поддерживаем право каждого быть тем, кто он есть, и не скрывать этого от кого-либо. Но никто не имеет права мешать существовать и нам. СПЦ не возражает против того, чтобы любая группа людей была организована как молитвенное сообщество, но ни одно такое сообщество не имеет права препятствовать существованию СПЦ».

Последние слова были сказаны патриархом как в отношении недавних событий в Цетине, так и по поводу негативной кампании, начавшейся в некоторых хорватских СМИ в связи с его приездом в Ясеновац.

«У церкви есть свое устройство, поэтому она не является какой-либо политической организацией, она не совпадает ни с какими политическими интересами и целями, ни с какими-либо государственными целями. Потому что Церковь выше пределов времени и пространства. Церковь – это тело Христа, мы не приходим в церковь, чтобы быть больше сербами, и я глубоко убежден, что никто не ходит в церковь, чтобы быть большими хорватами, венграми, немцами или итальянцами. Но СПЦ – это автокефальная церковь, которая имеет свою каноническую юрисдикцию, признанную всеми другими каноническими православными церквями. Эта наша юрисдикция не зависит от внешних обстоятельств, государственных, политических и любых других границ, она не может изменить свои границы и каноническую юрисдикцию на основе какого-либо внешнего давления, не зависит от внешних политических обстоятельств, ни от воли людей, кем бы они ни были и что бы они ни думали о себе, имея власть и силу», – отметил патриарх.

Также предстоятель СПЦ назвал Ясеновац местом, где был предан Бог и опозорен весь человеческий род, но что Бог парадоксально назначил именно его для обители, откуда круглые сутки идет молитва за весь человеческий род и мир.

«Восемьдесят лет назад здесь были совершены самые страшные, уму невообразимые преступления, совершенные против невинных людей сербского, еврейского и цыганского народов, а также хорватского народа. Конечно, больше всего пострадали люди православной веры, и все, что совершали злодеи, было сделано на основе закона того времени. Однако логика Бога отличается от логики человека – именно то место, где великие бедствия и страдают невинные, Господь превращает в святое место, место молитвы, и по этой причине мы никогда не собирались здесь, чтобы иметь дело с цифрами, математикой, доказывая, кто кому причинил больше зла. Именно по этой причине для христиан это, прежде всего, место молитвы», – заметил патриарх Порфирий.