30.06.2021, Белград, Алексей Топоров
 
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Сербский общественник уверен, что гербы усташей на майках сборной Хорватии не были случайностью

Председатель Союза сербов региона Миодраг Линта не считает случайностью то, что сборная Хорватии выступила...

Председатель Союза сербов региона Миодраг Линта не считает случайностью то, что сборная Хорватии выступила в майках с гербом усташеской НДХ в четырех играх Чемпионата Европы по футболу.

Общественник и правозащитник обратил внимание на то, что руководство Хорватского футбольного союза (HNS) никогда не скрывало симпатий к идеям усташизма, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Миодраг Линта

Мидраг Линта назвал заявление Хорватского футбольного союза о том, что произошла непреднамеренная ошибка при печати герба на футбольную форму, «очевидной ложью и высшим лицемерием».

«Совершенно ясно, что это было сделано с намерением продвинуть герб усташей на крупном спортивном соревновании, поскольку президент Хорватского футбольного союза Давор Шукер, селектор Златко Далич, почти все хорватские футболисты являются последователями усташеской идеологии, почитая усташеских злодеев борцами за свободу Хорватии», – заявил Линта.

Общественник напомнил, что Шукер неоднократно доказывал, что он является ярым сторонником усташеского режима, в частности, выступая в качестве футболиста мадридского «Реала» в 1996 году, он фотографировался на могиле поглавника (фюрера) НДХ Анте Павелича и после заявлял, что гордится этим. В то время как для Златко Далича и большинства футболистов сборной, по его словам, кумиром является неонацистский певец Марко «Томпсон» Перкович.

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