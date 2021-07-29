Сербский парламент поддержал боснийских собратьев в противостоянии с надсмотрщиком Запада

29.07.2021, Белград, Алексей Топоров

Парламентское большинство в Народной скупщине Сербии оценило поправки уходящего Верховного представителя по БиГ австрийца Валентина Инцко как акт, дестабилизирующий обстановку в соседней стране.

Об этом сообщает «Танюг», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Вице-спикер Народной скупщины и депутат от правящей Сербской прогрессивной партии Владимир Орлич сказал, что навязанные Инцко поправки не могут быть хорошим решением, потому реакция в Республики Сербской является естественной и логичной.

«Совершенно очевидно, что Республика Сербская получит поддержку Сербии, как это было до сих пор. Сербия будет продолжать поддерживать Сербскую в экономическом, а также и во всех других смыслах, – сказал Орлич. – Таким образом, от этого решения, которое будоражит души и повышает напряженность в БиГ, нельзя было ожидать иного. Он (Инцко) знал, что будет так, как и те, кто приветствовал его декрет».

По словам политика, все было сделано сознательно и намеренно, и никому не следует объяснять, насколько это «хорошо», потому что «возбуждать людей никогда не хорошо, особенно в хрупкой и чувствительной атмосфере».

Еще один депутат от фракции «прогрессистов» Миленко Йованов считает, что в том, что Инцко сделал незадолго до окончания своего мандата, не было необходимости, если он хотел оставить что-то хорошее в БиГ. Но тот предпочел «взорвать всю БиГ этим единственным законом и вызвать новую злую распрю среди народов».

Йованов отметил, что Сербская должна отреагировать спокойно и мудро, чтобы найти способ защитить то, что отвечает интересам сербского народа и Республики Сербской, а также очень ясно показать свое отношение к поступку Инцко.

«Это будет непросто», – отметил Йованов.

Глава фракции Социалистической партии Сербии (СПС) Джордже Миличевич оценил выходку Инцко, как скандальную, и что это была его последняя схватка с Александром Вучичем и всеми, который никогда не допустит, чтобы Сербия получила ярлык «государства-геноцида», а сербы – «геноцидного народа».